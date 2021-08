Pedri, décisif à la fois en Eurocup et aux Jeux Olympiques

08/04/2021 à 15h30 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri González, est devenu la figure la plus importante de l’équipe nationale à la fois pendant l’Eurocup et les Jeux Olympiques. A 18 ans, le canari a conditionné les schémas du FC Barcelone et de l’Espagne cette saison et a été consolidé avec Ronald Koeman, Luis Enrique et Luis de la Fuente tant au niveau des clubs qu’en Eurocup et aux Jeux Olympiques.

L’ancien de Las Palmas est devenu le joueur qui a effectué le plus de passes (83) dans le dernier tiers du terrain lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’impact du milieu de terrain dans le jeu espagnol est absolu et sa grande capacité d’association est la clé du schéma de Luis de la Fuente. C’était aussi à l’Euro 2020 avec un total de 177 passes complétées sous le commandement de Luis Enrique.

Le canari, qui achèvera sa première saison dans l’élite avec une médaille olympique, n’est qu’à un match de devenir le joueur qui a disputé le plus de matches cette saison.. Si le milieu de terrain joue une minute lors de la finale de football masculin des Jeux Olympiques dépassera Bruno Fernandes (72 ans) et sera le joueur de champ qui aura joué le plus de matchs au cours de l’année universitaire 2020/21.

La médaille d’or, la grande illusion

L’équipe espagnole est en grande finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une médaille d’or se jouera contre l’autre grand favori, le Brésil de Dani Alves et Richarlisson. La délégation espagnole de football masculin a obtenu le métal olympique et le grand défi est de répéter l’acte de Barcelone 1992, quand ils ont remporté l’or.

De cette façon, Pedri González clôturera sa première année avec la Copa del Rey remportée avec le FC Barcelone et le métal olympique avec l’équipe espagnole. De plus, il a atteint la finale de la Supercoupe d’Espagne et les demi-finales du Championnat d’Europe. La première année de Pedri dans l’élite, à 18 ans, est très proche de sa fin et il peut à nouveau entrer dans l’histoire.