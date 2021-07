Pedri deviendra l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Espagne, déclare Alvaro Morata

Le milieu de terrain barcelonais Pedri est en passe de devenir “l’un des meilleurs joueurs” de l’histoire de l’Espagne, selon son coéquipier Alvaro Morata.

Le joueur de 18 ans a enchaîné une superbe première saison avec Barcelone en jouant un rôle clé pour l’Espagne à l’Euro 2020.

Morata a fait l’éloge du jeune et a expliqué ce qui fait de l’adolescent un talent si spécial.

« J’ai été émerveillé par Pedri. Pedri et Eric García. Il a eu une année difficile et je l’ai regardé, donnant un très haut niveau en équipe nationale. Et vous voyez Pedri, il joue et semble avoir 40 ans.

«Il y a des gens et des joueurs qui ont besoin de beaucoup de temps pour gérer leurs émotions, gérer la pression et devenir forts dans certaines choses et il y en a d’autres qui le prennent comme standard.

« Vous ne pouvez pas acheter cela, vous pouvez vous améliorer avec le temps. La personnalité et l’attitude que vous avez. .. il y en a peu qui l’ont. Espérons qu’il aura de la chance avec les blessures car il sera sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Espagne.

Origine | El Larguero