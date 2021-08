Pedri devrait jouer pour Barcelone contre la Real Sociedad

in

Pedri vient tout juste de revenir à Barcelone après avoir remporté l’argent avec l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo, mais devrait jouer une partie du match d’ouverture de la Liga des Catalans dimanche contre la Real Sociedad.

L’adolescent a disputé 73 matchs alléchants la saison dernière pour le club et le pays, mais sera de retour au Camp Nou, selon Sport et Mundo Deportivo.

Les blessures de Frenkie de Jong et de Gavi, et l’impasse du contrat d’Ilaix Moriba, signifient que Ronald Koeman est à court de milieux de terrain pour le match de dimanche, ce qui signifie que Pedri pourrait commencer ou être utilisé hors du banc. On dit que Pedri est heureux de faire tout ce qu’on lui demande.

Les rapports estiment que Pedri pourrait enfin se reposer lors de la prochaine trêve internationale en septembre. Le Barça pourrait demander à Luis Enrique de ne pas appeler la jeune star pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Suède, le Kosovo et la Géorgie afin qu’il puisse se reposer.

Pedri devrait reprendre l’entraînement jeudi pour la première fois depuis les Jeux olympiques, alors qu’il n’est pas encore clair quand De Jong sera apte à revenir. L’international néerlandais a subi une tension au mollet en pré-saison, tandis que Gavi s’est fracturé la mâchoire.