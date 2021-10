Pedri devrait manquer les matchs de Barcelone contre Valence et le Dynamo Kiev

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri devrait manquer les deux prochains matchs du club contre Valence et le Dynamo Kiev et pourrait également être contraint de renoncer à El Clasico.

L’adolescent a subi une rechute d’une blessure à la cuisse avant la trêve internationale qui l’a vu rater le déplacement à l’Atletico Madrid et la finale de la Ligue des Nations espagnole.

Pedri ne s’est pas entraîné avec l’équipe lundi lorsque l’équipe est retournée au travail après quelques jours de repos et n’a pas non plus été vu mardi.

Selon Sport, Pedri sera également absent des deux prochains matches, Barcelone ne voulant pas prendre de risques avec le joueur de 18 ans.

Le rapport estime que le milieu de terrain pourrait être de retour à temps pour la visite du Real Madrid le 24 octobre, mais il n’est en aucun cas garanti qu’il affrontera Los Blancos.

Ronald Araujo semble également prêt à rater le match contre Valence après avoir contracté un problème aux ischio-jambiers en service international, mais les problèmes de blessures du Barca s’atténuent ailleurs

Ansu Fati devrait commencer contre Valence, tandis que Sergio Aguero pourrait faire ses débuts dans le même match après s’être remis d’une blessure au mollet.

Ousmane Dembele se rapproche également d’un retour à l’action après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale cet été et a repris l’entraînement avec l’équipe cette semaine.