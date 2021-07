Pedri dit à Barcelone de ne pas s’inquiéter de la convocation olympique

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a dit à son club de ne pas s’inquiéter de son implication aux Jeux olympiques de Tokyo et s’est déplacé pour assurer aux géants catalans qu’il peut faire face à son emploi du temps chargé.

Le joueur de 18 ans a été nommé dans l’équipe d’Espagne pour le tournoi qui débutera plus tard ce mois-ci et fera suite à son implication à l’Euro 2020 où il a été un joueur clé sous Luis Enrique.

Le Barça aurait déclaré à la RFEF qu’il n’était pas satisfait de la convocation de Pedri pour les Jeux olympiques, après une saison au cours de laquelle il a disputé 52 matches pour le club, mais les plaintes des Catalans ne devraient faire aucune différence.

Pedri a maintenant parlé du problème et dit qu’il est très heureux de jouer aux Jeux olympiques et a minimisé les craintes concernant la fatigue et l’épuisement potentiel.

« Luis de la Fuente m’a parlé avant de venir en Eurocup. Il nous a appelés pour voir si nous étions prêts à aller aux Jeux. Nous avons parlé de ce que ce serait si nous atteignions la finale de l’Eurocup et il nous a expliqué comment ça allait se passer. « Le football pour moi n’est pas un problème. J’y suis déjà depuis neuf jours et je me suis reposé un peu avant de venir. Si tu te reposes bien entre les matchs, je pense que ça ira. Si vous récupérez bien et vous reposez, vous avez la force pour tout ce qui vient. Et bien manger, ce qui est aussi très important. «Je comprends que le Barça a appelé la RFEF parce que j’ai participé à beaucoup de matchs. C’est difficile d’être à leur place mais je dis au Barça d’ici que je serai reposé pour le jouer et tout affronter. Origine | sport

L’Espagne jouera une demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie mardi et la victoire propulsera l’équipe en finale à Wembley dimanche contre l’Angleterre ou le Danemark. Si l’Espagne va jusqu’au bout, cela ne signifiera pratiquement aucune pause pour Pedri avant de partir pour les Jeux olympiques.