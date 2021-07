Pedri dit qu’il se rasera la tête si l’Espagne remporte l’Euro 2020

in

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a déclaré qu’il se raserait la tête si l’Espagne continuait à remporter le Championnat d’Europe cet été.

Le joueur de 18 ans a été un habitué de l’équipe de Luis Enrique qui est en demi-finale du tournoi et affronte l’Italie pour une place en finale de dimanche.

Pedri a parlé de son temps de jeu après la victoire en quart de finale contre la Suisse et aussi de la façon dont il envisage de célébrer si l’Espagne s’impose.

« Je suis un peu fatigué, mais à 18 ans, j’ai la force d’en faire beaucoup plus », a-t-il déclaré. « Toutes les équipes sont bonnes. Tout le monde peut éliminer tout le monde et ce sera un grand match. “C’est un rêve de pouvoir porter le maillot du Barça et de l’Espagne. j’espère pouvoir en profiter [the semi-final]. Si nous gagnons le championnat d’Europe, je me raserai la tête. Pédri | La source

L’Espagne fera face à un test très délicat au stade de Wembley contre une équipe italienne qui a éliminé la Belgique la dernière fois avec une impressionnante victoire 2-1.

Les hommes de Roberto Mancini ont également battu la Turquie, la Suisse, le Pays de Galles et l’Autriche dans la compétition et n’ont plus perdu depuis septembre 2018.