Pedri entre dans l’histoire mais l’Espagne a tenu le premier match de l’Euro 2020 contre la Suède

L’Espagne a lancé lundi sa campagne pour l’Euro 2020 avec un match nul 0-0 frustrant contre la Suède à Séville.

Jordi Alba de Barcelone était capitaine pour la nuit, avec Sergio Busquets absent en raison de Covid-19, tandis qu’il y avait aussi un début pour Pedri qui a écrit son nom dans les livres d’histoire.

L’Espagne a complètement dominé la possession en première mi-temps mais n’a pas pu sortir de l’impasse. Koke a vu une tête sauvée au début, puis a décoché un tir large au milieu de la première mi-temps.

Pourtant, c’est Alvaro Morata qui s’est vu offrir la meilleure chance de l’Espagne de la mi-temps après que Marcus Danielsson ait fait un gâchis d’un ballon coupé d’Alba. L’attaquant était soudain dans le but mais n’a pu placer son tir qu’à côté du deuxième poteau.

La Suède a failli faire payer l’Espagne cinq minutes avant la mi-temps. Alexander Isak a échappé à quelques tacles dans la surface et a décoché un tir devant Unai Simon. Cependant, le ballon a touché Llorente, a rebondi sur le poteau et est revenu dans les bras reconnaissants du gardien de but.

38 – Depuis au moins 1980 et à la mi-temps d’un seul match de finale du Championnat d’Europe, l’Espagne est l’équipe qui a effectué le plus de passes dans la mi-temps opposée (303 passes); & La Suède a été l’équipe qui a effectué le moins de passes dans la moitié opp (38). Monologue#EURO2020 pic.twitter.com/SV1xrDkYS5 – OptaJose (@OptaJose) 14 juin 2021

L’Espagne n’a pas été aussi dominante en début de seconde période et a vu Isak semer le chaos à l’heure. L’homme de la Real Sociedad s’est frayé un chemin devant trois hommes dans la surface et a traversé pour Marcus Berg qui a réussi à manquer à bout portant au deuxième poteau.

Luis Enrique a répondu en envoyant Thiago et Pablo Sarabia pour Morata et Rodri, puis a ajouté Gerard Moreno et Mikel Oyarzabal pour faire bonne mesure. Moreno est venu le plus près avec une tête frappée à la 90e minute qui a été bloquée par le gardien Robin Olsen.

C’est un résultat frustrant pour l’Espagne qui pensera qu’elle en a fait assez pour gagner mais n’a tout simplement pas été assez clinique en attaque. L’équipe de Luis Enrique jouera à nouveau samedi contre la Pologne de Robert Lewandowski qui a subi une défaite surprise 2-1 contre la Slovaquie lundi.