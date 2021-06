Pedri entrera dans l’histoire avec l’Espagne à l’Euro 2021

12/06/2021 à 12:08 CEST

Pedri González est l’un des grands espoirs de l’équipe espagnole pour l’actuel Championnat d’Europe en 2021. Il est l’un des footballeurs qui symbolise le mieux la régénération recherchée par Luis Enrique et son pouvoir de déséquilibre est fondamental pour que les options espagnoles avancent dans le tournoi.

Pedri, en plus, peut entrer dans l’histoire avec le Red. S’il jouait lundi ses débuts contre la Suède à Séville, il deviendrait le plus jeune footballeur à jouer pour l’Espagne dans un championnat d’Europe à 18 ans, 6 mois et 18 jours. Le natif de Ténérife serait à la première place des footballeurs précoces dans un Euro laissant derrière lui le record de 41 ans détenu par Miguel Tendillo (Valence) qui a joué l’édition 1980 en Italie avec 19 ans, 4 mois et 11 jours.

Le milieu de terrain est déjà devenu le sixième plus jeune footballeur à faire ses débuts dans toute l’histoire de l’équipe nationale il y a quelques mois à 18 ans et 120 jours lorsqu’il a fait ses débuts contre la Grèce. Derrière lui il n’y a que Ange Zubieta, qui a été créée en 1936 à 17 ans et 284 jours, Ansu Fati (17 ans et 308 jours), Bojan krkic (18 ans et 13 jours), Balbino Clément (18 ans et 15 jours) et Pedro Regueiro (18 ans et 22 jours).

Aucun d’entre eux, cependant, n’a joué un championnat d’Europe à un si jeune âge. et Pedri pourrait en avoir l’occasion lors des débuts de l’Espagne lundi contre la Suède au stade La Cartuja de Séville.

« Menace » pour Rooney

Le record absolu du football européen est détenu par le Néerlandais Jetro Willems, qui a disputé l’Eurocup 2012 en Ukraine et en Pologne avec 18 ans et 71 jours, surpassant le mythique belge Enzo Scifo, qui avait fait ses débuts à 18 ans et 115 jours.

En revanche, en cas de marquage, Pedri serait le deuxième plus jeune joueur à marquer un but dans un championnat d’Europe. Johan Volanthen (Suisse) l’a atteint à 18 ans et 141 jours et le blaugrana peut rester à la deuxième place avec ses 18 ans et 201 jours, battant Wayne Rooney (Angleterre) avec 18 ans et 237 jours. Le suivant est Renato Sanches (Portugal) avec 18 ans et 317 jours. Pedri aura 18 ans et 201 jours lundi.

Liste des plus jeunes débutants dans un championnat d’Europe avec l’Espagne

1- Tendille : 19 ans, 4 mois, 11 jours

2- Fernando Torres : 20 ans, 2 mois, 23 jours

3- Césc Fàbregas : 21 ans, 1 mois, 6 jours

4- Gérard Lopez : 21 ans, 3 mois, 13 jours

5- José Ángel Iribar : 21 ans, 3 mois, 19 jours

6- Francisco López Álfaro : 21 ans, 7 mois 19 jours

7- Robert Fernandez : 21 ans, 11 mois, 22 jours

8- Sergio Ramos : 22 ans, 2 mois, 11 jours

9- Julen Guerrero : 22 ans, 5 mois, 2 jours

10- David Silva : 22 ans, 5 mois, 2 jours