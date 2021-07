“Pedri est incroyable, il veut manger le monde”

04/07/21 à 20:48 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Gerard Moreno est arrivé au Championnat d’Europe avec le ‘9’ de l’équipe espagnole. Un numéro avec une énorme responsabilité et pression, mais que le Catalan porte avec beaucoup d’enthousiasme et le désir de faire quelque chose de grand. Gérard a assisté à SPORT à Las Rozas et ceci est un aperçu de l’interview que ce lundi peut être lu dans les éditions web et papier de notre journal.

Gérard met toujours le groupe en avant, mais lorsqu’on l’interroge sur le nom de Pedri, il ne peut que montrer son étonnement. “C’est incroyable ce qu’il fait à 18 ans, tu te mets à sa place à cet âge et tu ne peux que te réjouir. Il fait tout et l’assume naturellement. Il veut manger le monde, comme il devrait l’être à son âge.”

De l’éternel débat du ‘9’, l’attaquant de Villarreal rappelle que “a toujours existé et existera, l’important est que nous soyons concentrés sur ce qui nous appartient et nous nous soutenons jusqu’à la mort.” Sur le plan personnel, Gérard Moreno avoue qu’il veut vraiment faire ses débuts en tant que buteur dans cet Euro 2021, “Je suis le premier intéressé à ce que le ballon entre”, mais ajoute que “c’est très bien que dans cette équipe beaucoup de joueurs marquent”.

Gérard fait une revue approfondie dans laquelle il parle du « cas Morata », d’Italie, à propos d’idées de jeux par Luis Enrique, des tirs au but et se souvient avec émotion de son passage à l’Espanyol. Tout cela dans une interview spéciale avec la demi-finale contre l’Italie mardi juste au coin de la rue.