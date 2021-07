Pedri est revenu pour se montrer contre l’Italie

07/06/2021

Le à 23:52 CEST

L’affaire Pedri ne surprend plus personne. Mais ce n’est pas pour ça que ça cesse d’être incroyable. A tout juste 18 ans, et après une excellente saison au Barça, le Ténérife a doublé sa mise avec une Euro Cup de rêve. L’azulgrana, qui est déjà le grand favori pour remporter le Golden Boy, a une nouvelle fois montré qu’il était futur mais surtout présent. Et avec son nouveau récital contre l’Italie, celui de Tegueste a montré qu’il est actuellement l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe.

Le match de Pedri contre l’« azzurra » était une nouvelle folie. Une nouvelle fête des choses bien faites. L’azulgrana n’a pas raté une seule passe tout au long des 90 minutes: il a essayé 52 passes et toutes ont atteint son récepteur Il faut se rappeler que, dans un premier temps, Pedri a servi le but sur un plateau à Oyarzabal, mais le contrôle du joueur de la Real Sociedad n’était pas bon et l’occasion a volé en éclats.

En prolongation, le Ténérife a tenté 15 autres passes, réalisant 13 avec succès et terminant les 120 minutes avec 65 des 67 tentatives de passes.

Sur ces 52 passes de Pedri, six étaient dans le dernier tiers du terrain et deux dans la zone rivale, l’une d’entre elles susmentionnée à Oyarzabal, un exercice de pure qualité. Le milieu de terrain a également créé deux occasions et récupéré deux ballons, faisant une démonstration physique brutale comme toujours. En fait, Pedri s’impose comme le joueur d’Eurocup avec le plus de kilomètres parcourus et bien qu’il ne disputera pas la finale, il pourrait terminer le tournoi en conservant cet honneur. Et c’est que le canari est de qualité mais aussi beaucoup de sacrifice.

Après avoir fait tomber l’Espagne aux tirs au but, Pedri commence maintenant ses vacances. L’azulgrana aura le temps de se déconnecter avant de rejoindre la convocation olympique de l’équipe espagnole dans les semaines à venir. La pause du Barça a beaucoup fait parler après l’appel à jouer les Jeux. Désormais, le fait d’être absent de la finale permet à Pedri de gagner quelques jours pour se déconnecter à la fois physiquement et mentalement avant d’affronter le prochain défi.