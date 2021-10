Pedri et De Jong, dans le onze le plus précieux de la Liga

10/10/2021 à 12:00 CEST

Les joueurs du FC Barcelone, Pedri González et Frenkie De Jong, sont les deux seuls représentants du club catalan dans le onze le plus précieux de la Liga., selon Transfermarkt. D’une valeur respective de 80 et 90 millions d’euros, Ce sont les deux joueurs avec la valeur marchande la plus élevée au centre du terrain et dans le reste des onze de départ.

Le néerlandais, en fait, est le seul joueur de LaLiga à figurer dans le top 10 des joueurs les plus précieux du football européen. Après son arrivée à l’été 2019 et avec jusqu’à trois autocars différents, l’ex de l’Ajax s’est consolidé au centre du terrain barcelonais et est l’un des footballeurs les plus décisifs du schéma de Ronald Koeman.

Les onze avec la valeur marchande la plus élevée de la Liga sont configurés par : Jan Oblak (70 M€) ; Marcos Llorente (80M€), Jules Koundé (60M€), José Giménez (60M€), David Alaba (55M€), Ferland Mendy (50M€) ; Pedri González (80M€), Frenkie De Jong (90M€) ; Joao Félix (80M€), Antoine Griezmann (60M€), Mikel Oyarzabal (70M€).

L’Atlético de Madrid, celui qui compte le plus de joueurs

Les colchoneros, actuels champions de la Liga, sont l’équipe avec le plus de joueurs dans les onze les plus précieux avec un total de cinq : Jan Oblak, Marcos Llorente, José Giménez, Joao Félix et Antoine Griezmann. Ils sont suivis par le Real Madrid (David Alaba et Ferland Mendy) et le FC Barcelone (Pedri González et Frenkie De Jong) avec deux, tandis que Séville (Jules Koundé) et la Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) terminent avec un.

Justement l’Atlético de Madrid inscrit les mêmes points (17) que le Real Madrid et la Real Sociedad à ce départ de l’édition 2021/22 de LaLiga. Les colchoneros, qui ont déjà remporté le titre la saison dernière, ils sont l’un des favoris pour maintenir l’hégémonie dans le football espagnol, suivis par le Real Madrid, le FC Barcelone, Séville, Villarreal et Real Sociedad.