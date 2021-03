Pedri et Villa, unis par la même date et le même cadre

26/03/2021 à 11h47 CET

Le 25 mars 2021 sera toujours une date dont se souviendront Pedri González & mldr; et David Villa. Pedri a fait ses débuts internationaux avec le maillot de l’équipe espagnole à Los Cármenes. Le même stade où dix ans auparavant, le 25 mars 2011, Villa est entrée dans l’histoire de La Roja pour devenir le meilleur buteur de l’équipe espagnole, battre Raúl González.

Pedri est entré sur le terrain à la 65e minute pour Sergio Canales contre la Grèce et a ajouté ses premières sélections. La cravate finale a laissé un goût doux-amer, mais elle a été libérée et devenir le sixième plus jeune joueur de l’histoire espagnole à ses débuts.

David Villa, pour sa part, affronté le 25 mars 2011 le match de qualification pour l’Euro 2012 contre la République tchèque. Il a atteint 44 buts avec le joueur du Real Madrid Raúl et il a signé un doublé avec lequel il a tiré jusqu’à 46 buts, seul en tant que Pichichi de la Roja historique.

Podium des buteurs

Villa a continué à marquer des buts jusqu’à sa retraite avec 59 buts internationaux. Le pourrait formé par le Guaje (59), Raúl (44) et Fernando Torres (38) reste intact dans le classement des buteurs avec l’équipe nationale.

Álvaro Morata a une bonne moyenne avec 19 buts en 37 matchs, mais il est encore loin des grands «neuf» de l’histoire de l’équipe nationale, même s’il a le temps et la qualité pour couper les différences.