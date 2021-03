Pedri fait ses débuts contre la Grèce et entre dans l’histoire à La Roja

25/03/2021 à 22:13 CET

Brûler des scènes à un si jeune âge, c’est effrayant. Pedri González a fait ses débuts ce 25 mars 2021 avec l’équipe senior espagnole et est entré pleinement dans l’histoire. Le canari, devenu un incontournable de Ronald Koeman au FC Barcelone, a vécu un moment qui sera sauvé pour toujours en sa mémoire lors du premier match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Grèce.

Tout se passe si vite dans la vie de ce garçon de Tegueste qu’on a à peine le temps de raconter ses exploits. Il a signé il y a plus d’un an pour le FC Barcelone (qui lui a donné jusqu’à la fin de la saison à Las Palmas, son club habituel), débarqué à l’été pour faire la pré-saison sans visiblement avoir trop d’attentes quant à sa permanence dans la première équipe du Barça. Mais non seulement il a fait un trou dans l’équipe dirigée par Ronald Koeman, mais il est également tombé amoureux de l’entraîneur néerlandais et de tout Barcelone au point de devenir intouchable.

Pendant tout ce temps le milieu de terrain n’a cessé de grandir, qui a reçu avec émotion son premier appel à l’absolu. Luis Enrique a parlé des merveilles du natif de Tenerife, qui est devenu le 20e joueur à faire ses débuts sous l’entraîneur asturien à La Roja. 18 ans et 120 jours. Le sixième plus jeune à le faire de toute l’histoire. Seulement derrière Angel Zubieta, qui a créé en 1936 à 17 ans et 284 jours, Ansu Fati (17 ans et 308 jours), Bojan Krkic (18 ans et 13 jours), Balbino Clemente (18 ans et 15 jours) et Pedro Regueiro (18 ans et 22 jours).