Pedri, fin de saison douce-amère qui a changé sa vie

08/07/2021

Le à 16h34 CEST

Une saison de 329 jours. Un marathon qui a débuté le 12 septembre 2020 dans un Barça-Nàstic et qui se termine aujourd’hui sur une saveur douce-amère. Le parcours qui a changé la vie de Pedri – il est passé de semi-inconnu à champion du Barça post-Messi – s’est terminé sur une saveur aigre-douce.

À son 73e match cette saison, Pedri a eu une triste journée. La clôture d’une campagne de rêve était un contrôle de la réalité, car dans le sport, il y a une minorité de ceux qui accrochent la médaille d’or.

Le Tenerife, le joueur qui a joué le plus de minutes cette saison, quitte Tokyo avec la médaille d’argent après s’être incliné face au Brésil. Et il le fait après un championnat dans lequel il a connu des moments d’éclat, mais sans la fraîcheur dont il a fait preuve en Eurocup. Le voir dans la énième extension, avec l’extrême humidité de Yokohama, a été une souffrance pour les supporters barcelonais et la viande de mèmes sur les réseaux.

L’attitude de Pedri était celle de toute la saison, le même joueur qui travaille dur, mais sans cette pointe de fraîcheur qui faisait la différence avec le maillot du Barça. Dans une sélection plus plate que celle de Luis Enrique, Pedri a eu plus de mal à marquer les différences entre les lignes. Contre le Brésil, il était difficile pour lui d’avoir un impact sur le jeu tout comme ses coéquipiers. L’équipe brésilienne a montré plus de force dans les zones, mais elle devenait petite en seconde période.

Il a tellement reculé qu’il a fini par voir comment l’Espagne l’a lié avec une merveille d’Oyarzabal, l’un des grands protagonistes de cette équipe et de cet été. Le joueur du Real s’est revendiqué comme un footballeur différentiel avec une relation particulière avec le but.

Pedri prenait également plus de poids dans le match en seconde période. L’homme de Ténérife a été l’un des grands filtres du jeu espagnol, plus agressif après la pause et avec le tableau de bord en contre. La présence de Soler donnait plus de dynamisme au centre du terrain et Bryan Gil était une gêne pour Alves, qui souffrait de l’effervescence de l’ailier.

Pedri s’est davantage concentré sur la construction du jeu que sur la phase finale du jeu. Un rôle qui a joué tout au long du tournoi, un peu éloigné de la surface, et très présent en possession. Il n’a pas manqué d’heures supplémentaires où il a essayé d’être plus vertical sans succès. Malcom, une vieille connaissance de Barcelone, a décidé dans la dernière ligne droite avec un geste décisif.

Le Ténérife fera ses adieux à ses premiers Jeux avec une médaille d’argent et une consécration fulgurante. Le garçon qui fut la révélation de Las Palmas est désormais le projet auquel la culé s’accroche pour continuer à y croire. Messi le sait, il a fallu très peu pour détecter son talent la saison dernière. Quand il était le plus désenchanté, il a trouvé en Pedri une raison de profiter à nouveau du football.