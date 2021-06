Pedri, joueur du Barça, parle de l’Espagne

25/06/2021 à 20:36 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Pedri González a assisté au SPORT dans la concentration de l’équipe espagnole à Las Rozas. Le joueur du Barça est supporter des Rouges, il a disputé 270 minutes des trois matchs de ce Championnat d’Europe en 2021, et affronte le duel en 8es de finale lundi contre la Croatie à Copenhague avec beaucoup d’énergie. Ceci est un aperçu de lune interview complète avec SPORT qui peut être lu dans l’édition de ce samedi.

Pedri affrontera Modric, qu’il loue et souligne que “c’est un joueur avec une étoile”, mais commente également que “nous sommes aussi bons, les deux équipes ont de très bons joueurs”.

Le natif de Tenerife a de nouveau rencontré Sergio Busquets au centre du terrain espagnol et a souligné que “jouer avec Busquets est un spectacle”. De même, il se sent très à l’aise avec tous les compagnons. Son harmonie avec le second capitaine, Jordi Alba, est également très bonne et remarque que “nous ne jouons ensemble que depuis un an et cela ne semble pas être le cas, cela me rend les choses très faciles”.

Pedro révèle aussi des aspects plus personnels, comme la formule pour digérer le succès : “Je suis toujours calme et fais face aux choses normalement“. Comme il le fait sur le terrain à la fois dans l’équipe espagnole et au FC Barcelone.