Pedri, le fils de deux hôteliers canariens, qui est passé de la deuxième à l’équipe nationale en huit mois

Le football espagnol continue de récolter les talents dans ses catégories inférieures et la collecte de ces fruits ne s’arrête pas. Le dernier à rejoindre la liste des grandes promesses de l’équipe espagnole est l’un des noms à la mode de cette saison en LaLiga: Pedri Gonzalez. Avec 18 années et juste quelques mois de tournage en Première Division, le canari vous avez déjà reçu votre premier appel avec l’équipe nationale.

Naturel de Tegueste, une commune de Santa Cruz de Tenerife d’environ 12000 habitants, où leurs parents, Maria Rosario et Fernando Il a été élevé sur la philosophie de l’humilité et de l’effort. «Quand j’étais petite, ils m’ont appris que tout se fait par le travail et c’est ce que je vais faire au Barça« , a-t-il assuré dans sa présentation en tant que joueur de culé.

Ses parents sont propriétaires d’un humble bar en bordure de route où ils servent des plats typiques des îles Canaries, suivis par plusieurs surfeurs en route vers les régions de Bajamar ou Puerto Hidalgo. Son père, Fernando, dans le bar et le salon, tandis que sa mère María Rosario et sa grand-mère paternelle Candelaria, ils s’occupent de l’offre de cuisine nourriture « vraie maison » comme ils l’assurent eux-mêmes.

De plus, le bleu et l’écarlate coulent dans ses veines comme c’était le cas son grand-père du côté de son père, celui qui a fondé le club barcelonais de Tenerife en 1994, après ces ligues de Dream Team, comme Fernando l’a expliqué dans une interview à La Vanguardia. De plus, il a dit que depuis qu’il avait 4 ans, quand il a commencé à jouer dans les juniors de Tegueste, il savait déjà ce que c’était que d’avoir à affronter des rivaux plus âgés. Une des clés de sa capacité à évoluer dans le football professionnel.

Il y a un an, il jouait avec Las Palmas et aujourd’hui il est l’un des incontestable de Koeman dans les onze du FC Barcelone et l’une des clés de la renaissance footballistique de l’équipe du Barça. Cette saison, il a déjà disputé 40 matchs avec les Catalans, commençant comme partant 69% du temps et ayant joué 71% du nombre total de minutes. Et nous nous souvenons, il a eu 18 ans en novembre.

Un pari pour l’avenir dans lequel le Barça semble avoir tout à fait raison, qu’il a signé en 2019 et dans lequel il a su convenablement chronométrer pour favoriser le développement du joueur. Pedri est resté une saison de plus à Las Palmas après avoir conclu un accord avec les Catalans avec 16 ans pour continuer le bronzage dans la deuxième division avant de faire le saut vers l’élite.

« Je suis sûr qu’il a un bel avenir au Barça »

Avec les jaunes, joué pratiquement tous les matchs dans LaLiga Smartbank, à l’exception de ceux dans lesquels il a été appelé par les équipes inférieures de l’équipe nationale, où il a grimpé dans les catégories de manière frénétique. En fait, depuis son débuts avec les U-17 jusqu’à son arrivée au niveau senior, il s’est seulement écoulé un an et demi.

Après avoir signé pour le Barça, son nom est devenu connu et plus d’un avait déjà un œil sur les détails de qualité laissés par le « 28 » de Las Palmas, mais personne n’imaginait que ceux-ci ils se multiplieraient à leur arrivée en Liga. Pedri a montré une maturité méconnaissable pour un footballeur de son âge, confirmant une fois de plus que dans le sport ce n’est qu’un chiffre.

De plus, sous la tutelle de Koeman, il a su s’adapter à un nouveau poste offrant des performances extraordinaires. Avec le Néerlandais, il a commencé à jouer dans la zone des trois quarts, à la fois sur l’aile gauche et à mi-chemin avec le système 4-2-3-1 qu’il a tenté de mettre en œuvre.

Cependant, au fur et à mesure que la saison s’est développée, Pedri a continué à jouer un rôle plus créatif formation au milieu de terrain avec De Jong et Busquets, dont le travail défensif lui donne plus de liberté pour se déplacer entre les lignes, mais sans sacrifier le travail à l’arrière. En fait, lors du match contre le PSG, le Canarien a été le joueur qui a récupéré le plus de ballons pour les Catalans.

Il rappelle déjà aux plus optimistes de Barcelone un autre joueur qui a joué dans cette zone libre, avec une personnalité discrète et avec un énorme talent: Andres Iniesta. Sans aucun doute, le canari a un long chemin à parcourir, mais même celui de Fuentealbilla a cédé à sa qualité. « Je suis sûr qu’il a un bel avenir au Barça« , il prétendait.