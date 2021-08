Pedri, le U-20 le plus expérimenté jusqu’à présent en 2021

23/08/2021 à 13:48 CEST

Pedro González, maintenant en vacances après un été plein de matches, est le footballeur moins de 20 ans avec plus d’expérience acquise dans les matches officiels de haut niveau jusqu’à présent en 2021 Selon un classement publié ce lundi par l’Observatoire du football du Centre international d’études sportives (CIES pour son sigle en français) dans lequel ils notent de 1 à 100 à une centaine de joueurs selon les minutes jouées, l’importance de leur club et les compétitions jouées.

La liste qui a compilé les données jusqu’au lundi 16 août dernier, place Pedri (2002) à la première place avec 100 points d’expérience à la suite de 3 827 minutes jouées et deux buts marqués en 49 matchs, suivi de l’Anglais de Manchester United, Maçon Greenwood (2001) avec 75 unités dérivées de 2327 minutes sur le terrain et les dix buts marqués en 36 matchs, et à la troisième place est le Néerlandais Ryan Gravenberch (2002) de l’Ajax FC qui ajuste 70 points après 2790 minutes et quatre annotations en 37 matchs.

Le Matheus brésilien Martinelli (2001) de Fluminense est quatrième sur cette liste et est le premier sud-américain à apparaître avec 69 points, suivi par le Portugais Gonçalo Inacio (2001) du Sporting de Lisboa qui est cinquième avec 66 et l’international anglais Bukayo saka (2001) d’Arsenal avec 61 à la sixième place.

l’uruguayen Fabrice Diaz de Liverpool à Montevideo, le brésilien Lucas Calegari aussi de la ‘Grippe’ de Rio de Janeiro, l’Anglais Jude Bellingham Borussia Dortmund et Florian allemand Wirtz Le Bayer Leverkusen s’impose comme le seul footballeur né en 2003 à figurer dans le top 10,

Outre Pedri, les autres Espagnols présents dans ce classement sont Ilaix Moriba (2003) du FC Barcelone avec 38 points à la case 41, Arnau Martinez (2003) du Girona FC qui est 42 avec le même nombre d’unités et Ander Barrenetxea (2001) de la Real Sociedad en position 73 avec 30 points.

Le seul footballeur de ce rang né en 2004 est le paraguayen Julio Enciso Club Libertad, qui avec 31 points est en position 69 avec 25 matchs et 6 buts en 1454 minutes avec le maillot ‘Gumarelo’.

Benjamin slovène Sesko (2003) qui a cette année défendu les couleurs du RB Salzburg et du FC Liefering, tous deux autrichiens, est le meilleur buteur de ce classement avec 22 buts inscrits en 1715 minutes de jeu correspondant aux 25 duels auxquels il a participé.