Pedri : « Les buts viendront seuls »

15/06/2021 à 13:20 CEST

Il n’a que 18 ans mais Pedro il dégage déjà une totale maturité – et une mentalité de gagnant – lorsqu’il prend la parole. Le milieu de terrain du Barça, devenu contre la Suède dans le plus jeune joueur de l’équipe espagnole à faire ses débuts en Eurocup, maintient sa confiance maximale dans l’équipe de Luis Enrique, qu’il considère “L’un des favoris”. De plus, le natif de Tenerife a défendu le Morata critiqué. “Les buts viendront seuls”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

Le discours de Pedri était un discours de vainqueur dans lequel même le “déclencheur” qui a conduit au match nul contre la Suède n’ouvre la porte au moindre doute. “Nous sommes l’Espagne, nous avons toujours l’exigence de gagner car nous sommes l’un des grands favoris”, a-t-il assuré.

Concernant sa situation personnelle, celui de Tegueste s’est montré humble comme toujours et a avoué qu’il n’imaginait pas vivre tout ce qu’il vit dans ce cours. “Je n’imaginais pas être ici, encore moins à partir du premier match de l’Eurocup. C’est un rêve d’être ici & rdquor;a-t-il commenté.

Quant à savoir s’il a reçu un message de félicitations de Messi pour ses débuts, le milieu de terrain a expliqué qu’il n’avait pas encore pu parler avec le Rosario. “Je n’ai pas parlé avec Messi. Il jouait aussi son jeu et j’ai vu son but. Je suis content pour lui”a-t-il commenté.

AUTRES ÉNONCÉS EN VEDETTE

Morata: « Il est très fort dans la tête. C’est un grand joueur et nous donne beaucoup. Je suis convaincu que désormais les buts viendront tout seul & rdquor ;.

Sifflets: « C’est bien mieux de jouer quand les gens vous applaudissent que quand ils vous sifflent. Je veux rester avec les applaudissements, qui nous aident plus & rdquor ;.

Suède: « Pour moi, c’était un match que nous avons dominé du début à la fin. Ils ont aussi eu deux occasions, c’est vrai. Mais on a fait un super match et si on continue à se créer des occasions au final le but viendra en & rdquor ;.

Les soutiens: « Avec Ferran Torres je m’entendais beaucoup, je le connaissais déjà avant. Et on parle de tout ce qui nous arrive et on essaie de garder la tête froide avant les matchs & rdquor ;.

État de la pelouse: « L’herbe n’est pas une excuse. Nous n’avons pas dessiné pour l’herbe mais elle n’était pas dans les meilleures conditions. Nous espérons que pour le prochain match ce sera mieux de pouvoir faire notre football.