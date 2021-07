Pedri, Mingueza et Eric Garcia, titulaires

in

Pedro, Oscar Mingueza Oui Eric Garcia, les trois joueurs du FC Barcelone convoqués avec l’Espagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se joueront un an plus tard que prévu par le coronavirus, Le premier match des hommes de Luis de la Fuente débutera au départ. Les footballeurs culés font partie du onze qui tentera de vaincre l’Egypte et d’entamer du bon pied le chemin exigeant de la médaille d’or.

Pedro, le meilleur jeune joueur et membre du onze idéal de l’Eurocup, tentera de dynamiser le jeu de la ‘Rojita’. Aura Mikel mérinos Oui Dani ceballos comme compagnons au centre du terrain. Eric Garcia formera une paire centrale avec Pau Torres Oui Oscar Mingueza jouera tout de suite. Dani Olmo Oui Juan MirandaD’anciens joueurs du Barça débuteront également, le premier en tant qu’ailier droit et le second à son poste habituel, celui d’arrière gauche.

Dans l’équipe de départ de Luis de la Fuente, il y a six joueurs qui ont joué l’Eurocup avec l’absolu: Pedri, Oyarzabal, Dani Olmo, Pau Torres, Eric Garcia et Unai Simón. Mingueza, Miranda, Merino, Ceballos et Asensio complètent le onze. L’entraîneur U21 avait déjà prévenu, lors de l’annonce de l’appel, qu’il donnerait de l’importance aux joueurs qui ont scellé le classement espagnol pour les Jeux.

il a disculpé Marc Cucurella attendra son opportunité sur le banc avec Alvaro Fernández, Vallejo, Rafa mir, Carlos Soler, Moncayola Oui Bryan Gil.