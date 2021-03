Pedri n’a pas suffi à l’Espagne pour vaincre la Grèce

25/03/2021

À 23:35 CET

L’Espagne a commencé la route vers la Coupe du monde Qatar 2022 avec un nul décevant contre la Grèce. La sélection a réalisé la chose la plus difficile, qui était de progresser sur le tableau de bord avec un but de Morata, mais Iñigo Martínez a donné un penalty et le Rouge ne pouvait plus abattre le mur grec. Ni l’entrée de Pedri, Avec ses débuts internationaux, il a pu résoudre la situation.

ESP

GRE

Espagne

Unai Simón, Llorente, Eric Garcia, Ramos (Iñigo Martínez, 45 ‘), Gayà, Rodri, Koke (Thiago, 71’), Canales (Pedri, 65 ‘), Ferran Torres (Oyarazabal, 71’), Dani Olmo (Bryan Gil, 65 ‘) et Morata

Grèce

Vlachodimos, Bakakis, Papadopoulos, Tzavellas, Tsimikas (Kyriakopoulos, 79 ‘), Zeca, Bouchalakis, Mantalos (Tzolis, 45’), Masouras (Fortounis, 65 ‘), Limnios (Siopis, 45’) et Bakassetas (Giakoumakis, 77 ‘) ))

Buts

1-0, Morata (33 ‘); 1-1, Bakassetas, sur penalty (56 ‘)

Arbitre

Marco Guida (Italie). À: Iñigo Martínez (55 ‘) / Zeca (80’), Giakoumakis (82 ‘)

Incidents

Stade Los Cármenes, sans public en raison du protocole Covid-19

Luis Enrique a gardé le même alignement qui a battu l’Allemagne en novembre en Ligue des Nations (6-0) avec les seuls changements de les blessés Sergi Roberto et Pau Torres qui ont été remplacés par Marcos Llorente, arrière droit improvisé, et Eric Garia. L’Asturien semble prêt à s’accorder avec un bloc de base après un carrousel de tests et cette fois, il a été revu depuis le début à un L’Espagne est pressante et dominante, contre les Teutons.

La Grèce, pour sa part, n’était même pas de loin l’équipe ambitieuse qui avait été sécurisée par son entraîneur, le Néerlandais Van’t Schip. Les Hellènes se sont refermés en arrière, oui, ils ont bien rejoint les lignes et l’Espagne a dû s’armer de patience pour trouver les brèches.

Eric Garcia a démarré judicieusement les opérations par derrière, avec un Ramos plus imprécis que d’habitude, et le ballon passa d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de s’infiltrer dans la zone.

Limiteur et but de Morata

Koke a eu la première grande opportunité lors d’une arrivée par derrière, aboutissant à un double tir qui s’est terminé dans un coin. La Roja était aux commandes absolues et il s’agissait d’attendre le bon moment pour coller le couteau. Dani Olmo a essayé une autre ressource telle que le tir au loin et son coup de fouet a été repoussé par la barre transversale, juste avant l’action qui a ouvert le tableau de bord.

Koke a fait rebondir la balle dans un spectacle de qualité technique, Morata l’a arrêté avec une poitrine élégante et avec un pied gauche, il a battu le but grec. Un grand objectif pour commencer à traduire le jeu qui était vu dans le résultat.

Iñigo donne un penalty

La deuxième partie a commencé avec le changement de Iñigo Martínez pour un Sergio Ramos que Lucho a réservé sortant d’une blessure. Le joueur Atheltic n’aurait pas pu être plus malheureux puisque dans l’une de ses premières actions il a commis une pénalité maladroite et inutile sur Masouras dans une approche grecque timide. Bakassetas l’a transformé avec contudence et a forcé l’Espagne à ramer à nouveau pour régler le duel.

La sélection n’était plus aussi fluide qu’en première mi-temps et Luis Enrique a opté pour la jeunesse de Pedri et Bryan Gil pour générer un déséquilibre. Ils ont vite rejoint aussi Thiago et Oyarzabal pour générer un plus grand danger.

Malgré les changements, l’Espagne a eu du mal à passer à la vitesse supérieure. Bryan Gil a essayé et Gayà a approfondi sans trouver de finisseur dans un bon début. Des tentatives désespérées se sont poursuivies, mais sans succès contre un rival qui ne croyait même pas qu’il marquait à Granda. Au final, il l’a fait et se qualifier pour la Coupe du monde n’est pas facile.