Pedri prend la note alors que l’équipe de Barcelone sort pour le dîner

Les joueurs et l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez ont été repérés pour le dîner mercredi soir avec Pedri apparemment en train de payer la note.

Le milieu de terrain voulait célébrer son récent 19e anniversaire ainsi que sa victoire au trophée Kopa au Ballon d’Or. Le plan a apparemment été chaleureusement accueilli par Xavi qui souhaite que l’équipe devienne « une famille », comme le rapporte Mundo Deportivo.

Pedri a été le premier à arriver au restaurant Via Veneto et a été rapidement rejoint par l’équipe première et l’entraîneur Xavi Hernandez.

Sergi Aguero, qui est actuellement mis à l’écart avec des problèmes cardiaques, a également été repéré.

Les jeunes de Barcelone B Ilias Akhomach et Ed Azbde, qui ont profité du temps de jeu avec la première équipe la semaine dernière, étaient également présents.

Le dernier joueur à arriver aurait été Ousmane Dembele, qui s’est présenté au milieu de nouvelles spéculations selon lesquelles il aurait refusé la dernière offre de contrat du Barça.

La sortie de mercredi a eu lieu lors d’un rare milieu de semaine libre pour les géants catalans et avant des matchs clés contre le Real Betis en Liga et le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Barça commence le match de samedi à quatre points du Betis, mais avec un match en moins, et espère faire suivre la victoire 3-1 sur Villarreal avec trois autres points.

L’équipe de Xavi se rendra ensuite à Munich pour une confrontation en Ligue des champions à l’Allianz Arena où une victoire sera nécessaire pour garantir une place en huitièmes de finale.