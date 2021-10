Pedri prolonge le contrat de Barcelone – Dernier mot sur le football

Le milieu de terrain espagnol Pedri prolonge son contrat avec Barcelone, confirme le club.

L’accord verra le jeune de 18 ans rester au Camp Nou jusqu’en 2026.

C’est fait #DreamTeen pic.twitter.com/7dbumsqJYB – FC Barcelone (@FCBarcelona) 14 octobre 2021

Pedri aura 19 ans en novembre et a déjà disputé dix matches avec l’équipe espagnole de Luis Enrique.

Le talent, que Barcelone a signé depuis Las Palmas en septembre 2019, a participé à l’Euro 2020 et aux Jeux olympiques de Tokyo.

Pedri est devenu un joueur régulier du côté de Ronald Koeman, mais n’a disputé que deux matches de Liga en 2021/22, avec des absences en raison d’une blessure musculaire.

Important pour Barcelone de le garder

Ayant perdu Lionel Messi cet été et se débattant mal sur le terrain, Barcelone doit garder des talents comme Pedri. Ils sont désormais la clé de l’avenir du club avec les problèmes financiers bien signalés qui ont conduit au départ de Messi.

Barcelone est neuvième de la Liga, à cinq points du sommet et avec un match en moins contre sept des huit équipes au-dessus d’eux.

La crise est bien plus grave qu’il n’y paraît dans le classement, l’écart avec le sommet n’étant pas trop important. Mais, Barcelone n’a pas réussi à gagner dans plus de la moitié de ses matches de championnat jusqu’à présent et pour aggraver les choses, ils ont perdu les deux matches de Ligue des champions contre le Bayern Munich et Benfica par trois buts à zéro.

Koeman insiste sur la nécessité de faire preuve de patience car le retour au sommet verra le club s’appuyer sur ses jeunes joueurs. Reste à voir si Barcelone y adhère, à long terme de toute façon, mais l’ancien patron des Pays-Bas en a besoin s’il veut réussir en Espagne.

Après la pause internationale, Barcelone accueille Valence le dimanche 17 octobre 2021, puis cherche à marquer trois points au tableau de la Ligue des champions, accueillant le Dynamo Kiev au Camp Nou en milieu de semaine.

