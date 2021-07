Pedri, sans égal pour le Golden Boy : Cote de 1,50

21/07/2021 à 16h02 CEST

Et le tout avec seulement 18 ans. Maintenant, aux Jeux Olympiques, il concourra pour l’or (l’Espagne est un favori sur Betfair) en tant que leader de la «Rojita». Une progression imparable qui fait de Pedri le meilleur candidat pour succéder à Haaland en tant que meilleur moins de 21 ans d’Europe. Le Golden Boy, selon les prévisions, partira pour Barcelone avec un nom attribué: Pedro González López. Pédri.

Le milieu de terrain se démarque beaucoup parmi la liste officielle des 80 candidats. Chez Betfair, vous ne payez que [1.50] qui expire une récompense pour laquelle vous avez une probabilité implicite de succès de 67%. Étant déjà des données impressionnantes, Pedri joue également avec l’avantage de savoir que ses prétendants à ce prix prestigieux sont loin de ses possibilités.

Les étoiles loin de Pedro

Le plus proche, deuxième sur le podium, est l’attaquant d’Arsenal, 19 ans, Bukayo Saka. Saka est l’une des jeunes références de la Premier League et pointe du doigt un joueur pertinent de l’équipe nationale anglaise, avec qui il a eu la malchance de rater l’un des tirs au but avec lequel le titre s’est décidé contre l’Italie en finale de l’Euro.

Malgré cette tache sur son CV, son avenir est plus que prometteur. Insuffisant, oui, pour faire de l’ombre à Pedri dans son combat pour le Golden Boy. Le triomphe de Saka a une part de [8.0], cinq fois supérieur à celui de Pedri. Que le prix remporte à peine une probabilité de 5%, ce qui montre l’énorme favoritisme du canari.

Le podium est complété par une vieille connaissance des supporters espagnols, bien qu’il n’ait jamais porté le maillot d’un club de Liga. Eduardo Camavinga (Rennes, 18 ans) est une autre des perles européennes qui est destinée à dominer le football continental dans les décennies à venir. Le Real Madrid et le FC Barcelone l’ont à l’ordre du jour.

Comme Pedri, Camavinga rêve de remporter la médaille d’or à Tokyo. Dans le cas du Golden Boy, il semble qu’il y restera aussi, dans un rêve. Le quota des Français pour remporter le prix est [11.0]. Moins de 1% de chance implicite d’y parvenir.

Messi, Mbappé ou Haaland, les prédécesseurs de Pedri

La liste des footballeurs qui ont battu le Golden Boy au fil des ans respire la qualité à profusion et presque tous ont réussi à triompher plus tard dans leur carrière : Messi, Rooney, Agüero, Balotelli, Götze, Pogba, Sterling, Mbappé, Joao Félix et Haaland sont quelques-uns des plus frappants. Parmi eux, également Cesc Fàbregas et Isco Alarcón. Si les prévisions de Betfair se réalisent, Pedri serait le troisième Espagnol à le faire.