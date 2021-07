Pedri, sans vacances pour une raison en or à Tokyo 2020

22/07/2021 à 7h59 CEST

Manoj Daswani

Tout va trop vite en course Pedri Gonzalez Lopez (Tegueste, 2001). A 18 ans, il fait déjà partie des grandes sensations de l’appel national pour les Jeux de Tokyo. Au total, il y a 321 expéditionnaires espagnols, mais le nom de l’homme de Ténérife attire l’attention à lui seul. Parce qu’il vient de faire une Eurocup superlative, parce que tout le monde le connaît déjà et le surprend – locaux comme étrangers – son défi particulier contre la fatigue. Il est à court de vacances pour une raison en or : la médaille de champion.

Cette saison, Pedri n’était pas seulement l’un des footballeurs du Barça avec le quota de minutes le plus élevé sous le commandement de Ronald Koeman; également un match pour Luis Enrique dans le récent tournoi continental qui s’est terminé pour l’Espagne en demi-finale et maintenant, un homme (ou un enfant, selon la façon dont vous le regardez) appelé à être pertinent dans les plans de Luis de la Fuente pour signer le premier grand l’exploit d’une carrière qui dure longtemps. Celui de Tegueste rêve de l’or de Tokyo.

Au moment où l’appel est sorti de la bouche de l’entraîneur, son nom (Pedro, diminutif comme Pedrito avec qui nous avons rencontré un autre homme illustre de Tenerife avec une souche Barça) la conversation définitive avait déjà eu lieu entre De la Fuente et le talent souvent forgé à Juventud Laguna et Unión Deportiva Las Palmas. Sa réponse au coach a été catégorique : “oui, je veux aller aux Jeux”. Ils ne se souciaient pas de la fatigue, de la fatigue mentale ou de manquer des vacances. Pedro Il est lui-même un passionné et veut juste jouer, concourir, gagner.

Le tournoi olympique (dans ce cas des moins de 24 ans, car le report de l’année dernière a rallongé d’un âge l’âge des participants) commence avec l’Espagne comme l’un des grands favoris. La sélection de Cadre Asensio, Orme, Cucurella, Mingueza Oui Poignée aspire à imiter celui de Guardiola, Kiko Narvaez et compagnie à Barcelone 92. Cet or contre la Pologne fut le premier de nombreux succès pour la plupart de ses conquérants, héros à Montjuïc d’une fabuleuse compétition le même jour que Fermin Cacho il a été couronné roi de 1 500 à quelques kilomètres de là.

Pedro Il ne sait probablement même pas qui était Cacho et l’exploit des 92 médaillés lui aura été raconté chez lui, où le football se parle et se vit 24h/24. L’insulaire n’a eu que deux semaines de vacances en vrac pour en profiter à Tenerife (la première parce que le Barça le lui a donné avant la fin du championnat et la seconde après le Championnat d’Europe). Il arrive au Japon sous une promesse très raisonnable de Luis de la Fuente – “nous ne ferons pas de folies”, anticipe-t-il – et avec l’anticipation qu’ils pourront le doser comme Luis Enrique ne l’a pas fait en Championnat d’Europe.

L’Egypte, l’Australie et l’Argentine seront les premières pierres d’achoppement avant les matchs à pile ou face. Asiatiques, sans Salah parce que Liverpool ne lui a pas donné la permission ; les « aussies », en tant que rival théorique le plus faible de la première phase ; et l’albiceleste, prêts à reproduire le succès de leurs aînés en Copa América. Deux matchs à Sapporo et le troisième à Saitama. Ensuite, la prévision que l’Espagne le jouera dans les centres contre l’Allemagne ou le Brésil. Et là oui, le talent, la confiance en soi et la soif de Pedro ils sont présumés fondamentaux. “Regardez-le, il y a un millionnaire et il ne le sait toujours pas”, a déclaré Pepe Mel du canari lors d’une concentration à Marbella. Eh bien, le millionnaire veut être dans les titres. Et si possible, commencez votre collection de grands trophées par une médaille olympique, également au pays d’Oliver et de Benji. Cela a été et est leur raison en or de rester sans vacances.