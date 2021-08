Pedrito Sola revient et parle de sa récente infection | Instagram

Récemment l’un des pilotes les plus appréciés de Mexique en raison de son grand humour, il est le chef d’orchestre de Fenêtrage Pedro Sola, qui a récemment fait une apparition dans l’émission pour briser le silence sur sa récente infection.

Hier, son nom a immédiatement commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux, tout cela parce qu’il est un personnage de célébrité bien connu parce que sa contagion de covid le virus qui a causé la pandémie.

Quelque chose qu’il a mentionné qui l’avait beaucoup surpris était le fait qu’il était allégué que depuis hier, il avait perdu la vie, le mentionnant évidemment d’une manière comique et amusante, comme il le fait habituellement chaque fois qu’il partage des nouvelles de l’émission ou son propre.

A lire aussi : Géraldine Bazán a vécu en panique en avion Cela pourrait lui coûter la vie !

Heureusement, il n’a pas eu de symptômes graves, car comme ses collègues et l’équipe de production, il a été vacciné, mais cela n’exclut pas que les personnes qui s’inscrivent soient immunisées contre le virus comme cela lui est arrivé, cependant il l’a fait. parcelle.

Son apparition dans le programme s’est faite par le biais d’un appel vidéo qu’il a passé avec l’équipe de Ventaneando, puisqu’il était de chez lui, se reposant et se rétablissant.

En raison de son âge, l’oncle Pedro Sola il prend grand soin de sa santé, donc chaque fois qu’il a une gêne, il commence immédiatement à être analysé, la même chose s’est produite récemment lorsqu’il a ressenti une gêne dans la gorge, je demande au médecin qui les visite dans l’étude de faire un test rapide.

Cela peut vous intéresser : elle sera maman à 68 ans ! Lyn May se révèle enceinte de trois mois

Lors de la vérification du résultat, il est sorti négatif, il a donc commencé à enregistrer comme n’importe quel autre jour, mais le lendemain, alors qu’il était sur le point de jeter le sac où était venu le test rapide, il s’est rendu compte qu’il avait une légère ligne marquée, à peine très faible du tout. qui a entrepris d’enquêter et s’est rendu compte que c’était positif.

Pour ou exclure une éventuelle erreur dans l’examen rapide, elle a décidé d’avoir un deuxième avis, alors elle a appelé un autre médecin qui a confirmé son infection.

Pedro Sola est la preuve vivante que le fait d’être vacciné aide à transmettre plus facilement la contagion, dont il dit qu’il est tombé malade avec la nouvelle souche, et des symptômes tels que la perte d’odorat n’apparaissent pas dans cette nouvelle souche, bien qu’également De cette façon, il est nécessaire de vérifier l’oxygénation des poumons ainsi que la température légèrement élevée.

Lire aussi: En danger ?, Venez La Alegría sur le point de perdre je veux chanter

Jusqu’à présent, on sait que plus de 90% des personnes hospitalisées pour avoir covid ne sont pas vaccinées et cela s’applique dans plusieurs États de la République mexicaine, apparemment c’est la troisième vague et c’est aussi celle qui a le plus touché au pays mexicain.

Pendant vidéo Le chauffeur mexicain a mentionné qu’il avait lu que cette nouvelle souche était 60 fois plus contagieuse que la première, car elle pouvait se propager dans l’air par le dioxyde de carbone que nous exhalons.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Quelque chose qui a caractérisé Pedro Sola C’est sa façon joyeuse de voir la vie, il est de loin l’un des pilotes non seulement de Ventaneando mais de plusieurs programmes télévisés des plus gâtés, aimés et admirés à la télévision, d’où l’inquiétude de certains de ses fans et des fans les plus fidèles.

Les symptômes évoqués par le chauffeur semblent être d’une simple grippe et avec un peu de fièvre, mais à partir de là il va plutôt bien, ce que ses adeptes apprécient, pour le fait qu’il va bien et surtout gère bien la situation avec son -bonne humeur connue.