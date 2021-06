Pedro Acosta, de nulle part à la Coupe du monde pour une poignée d’euros et de passion

04/06/21 à 10:37 CEST

L’irruption de Pedro Acosta dans le championnat du monde de moto, cela a été ce qui se rapproche le plus d’un “ouragan”, plutôt que la ressemblance avec le “Requin”, surnom sous lequel est connu ce gamin de la ville murcienne de Mazarrón, qui vient d’avoir 17 ans et l’année dernière, on pourrait dire qu’il est passé de rien au championnat du monde pour une poignée d’euros et la passion de ceux qui l’ont soutenu.

Et c’était une poignée d’euros, en fait 150 000 pour toute la saison, qui a été apportée par une entreprise familiale de Murcie, la marque de casques MT (Manufacturas Tomás), qui dirige désormais Javier Tomas et qu’il a commencé son voyage d’affaires en 1968 aux mains de son grand-père Antonio Tomas. A partir d’un petit navire, en plus des casques, ils ont commencé à fabriquer des pièces détachées pour automobiles et motos avec le peu de matériaux et de fournisseurs de l’époque.

Javier Tomas il reconnaît : « Mon fils de treize ans est en grande partie responsable de tout ça, je me suis rendu compte qu’il fallait faire un effort et malgré l’argent initial nous avons pensé à injecter autre chose car nous avions une confiance aveugle en lui. Pedro est différent, il mange le vélo.”

“Pedro a commencé avec nous l’année dernière, il y a en fait trois jours”, s’exclame-t-il, “et bien qu’il n’ait pas remporté le championnat, moralement, tout le monde savait que cela aurait été le sien s’ils ne l’avaient pas jeté à terre”, a-t-il déclaré. souvenirs des mauvais moments du pilote. Et cette jeunesse est confirmée par le pilote lorsqu’il rappelle que leur relation “a en fait commencé l’année dernière”, lorsqu’il a couru avec l’équipe qu’ils parrainaient dans le FIM CEV Repsol. “Et la vérité, c’est que je l’ai trouvé plutôt bon homme d’affaires et très bonne personne.”

Non sans amertume, le pilote de Red Bull KTM Ail Il se souvient également : « J’allais courir avec l’équipe qu’ils sponsorisaient l’année dernière mais bien sûr, quand le Covid, s’ils n’avaient pas mis l’argent pour que j’aurais pu courir; J’aurais sûrement pu exécuter le Coupe des recrues, mais cela aurait été chez moi quand les dates de la FIM CEV RepsolAlors je pense qu’ils ont clairement parié sur moi. » « Quoi de mieux pour leur dire ou pour les remercier, que de porter leurs casques en Coupe du monde », s’exclame Acosta sans hésiter.

société MT a grandi autant que la famille, eh bien Antoine Thomas Elle a eu deux enfants, Juan et François, qui a pris les rênes de l’entreprise, qui avait initialement une production artisanale comprise entre 15 et 20 casques par jour -ce qui signifierait une production annuelle d’environ 5 000 casques– en fibre de verre dans son entrepôt de La Palma -très proche de Carthagène-, qui produit désormais plus d’un million d’unités par an (Données de 2020).

Les similitudes entre Pedro Acosta et la société MT il y en a bien plus qu’il n’y paraît, car s’il a commencé avec l’initiative entrepreneuriale d’un père et de ses deux fils, celui du pilote a été conçu avec la « passion » de son père pour les motos.

“Mon père m’a acheté ma première moto quand j’avais 5 ans et nous allions sur un terrain de football abandonné près de chez nous et il se mettait à tourner. Quand j’allais avoir 6 ans, mon père roulait de temps en temps sur le circuit de Cartagena et il était là Paco -Paco Marbre- avec son école, nous avons décidé d’essayer et ça m’a plu », se souvient avec satisfaction Acosta, « Tiburon », qui a désormais « Pakote » comme conseiller indissociable dans toutes les courses.

Les osiers du panier étaient là et il suffisait de les entrelacer – faire connaissance – quelque chose qui n’allait pas être très difficile car TA Il a toujours voulu soutenir les athlètes de sa région pour cette passion et cette fidélité à la terre dont ils ont toujours fait preuve.

Même si Javier Tomás rappelez-vous : « Nous ne sommes pas une multinationale, nous sommes une entreprise familiale et nous ne recherchons pas la reconnaissance ou la compétition mondiale, nous voulons seulement être vus avec quelques pilotes et en tant que famille, une série de personnes qui font partie de nous. “

“Nous avons toujours été liés aux pilotes murciens, vous vous en souvenez Manuel Hernandez Nicolas ou alors Juanfran Guevara, comme premiers exemples, et chaque fois qu’il y a eu un pilote dans la région, nous avons essayé de l’aider et Pierre Cela nous est venu lorsque nous cherchions un pilote pour la Coupe du monde. »

“Je dois admettre que nous n’avons pas aimé ce que nous avons vu dans le ‘paddock’ du championnat du monde, car nous le considérons comme un marché d'”enfants”, avec trop d’intérêts et trop peu d’attention pour les mineurs et la personne, nous n’en a attrapé aucun”, reconnaît-il. Javier Tomas désillusionné par la “coupe du monde vibe” sur les débuts de sa relation avec Pedro Acosta.

“Nous essayions de soutenir les enfants et cherchions, cherchions, nous avons trouvé Pedro, ils nous ont conseillé et immédiatement nous avons aidé l’équipe du Fondation Pacosta 37, dirigé par Paco, pour que Pedro puisse se présenter en 2020 », rappelle avec fierté et affection le directeur général de MT.

Acosta, le plus gros ‘crack’ des dix dernières années

Et ça ne s’arrête pas là Javier Tomas, qui n’hésite pas à affirmer Acosta qui “est le plus gros ‘crack’ des dix dernières années, et l’année dernière je ne savais même pas si j’allais courir, mais Il a un talent naturel et c’est pourquoi nous pensons faire un effort pour atteindre la Coupe du monde. »

Et toute cette passion reflétée dans les mots de Javier Tomas Ils sont soutenus par la fidélité que leur assure Pedro Acosta, qui ne pose qu’une condition à cette fidélité inconditionnelle : “si le casque s’améliore comme il s’améliore, pourquoi ne pas toujours être avec eux”.

Pour une entreprise familiale, relever un défi aussi important que disposer d’un produit du plus haut niveau technologique pour répondre aux exigences les plus strictes d’un championnat du monde n’est pas chose aisée. mais TA je l’ai eu et Pedro Acosta le ratifie.

“Ils avaient des casques en fibre de carbone, mais le casque qu’ils avaient… eh bien, je pense que j’ai une forme de tête différente, car tous les casques ne me vont pas bien, et celui qu’ils avaient avant me faisait mal, c’est pourquoi ils l’ont changé comme je voulaient, ils ont fait les améliorations que je voulais, ils les ont faites, et il n’y a aucune raison de ne pas continuer avec eux », souligne Pedro Acosta à propos des efforts de l’entreprise murcienne.

Tout se résume à : la passion de la moto

Tout en la relation entre Pedro Acosta et MT ou plutôt, Javier Tomás, respire la passion pour la moto. “Il a bien commencé et ‘il a mangé le vélo’, cela a donné l’impression qu’il allait une demi-seconde avant la moto, car son corps est habitué à s’entraîner avec des vélos plus lourds et nous avons tout de suite vu qu’il y avait un potentiel extraordinaire”, Javier Tomás faits saillants des qualités du pilote.

Et insiste “a une étincelle que vous ne voyez pas chez les autres Et c’est la bonne étincelle et quand il a eu l’occasion ce n’est pas qu’il gagne, c’est quelque chose de différent, il rit du monde de la moto, il l’apprécie et il passe un si bon moment qu’il rend tout facile. Tu lui parles et tu te rends compte qu’il sait qu’il peut, il fait ce qu’il veut, et tu peux dire qu’il est au sommet de la moto.”

Mais la vision de Javier Tomas ne s’arrête pas là car il y a plusieurs noms propres qui reviennent quand on lui parle quand il assure sans douter que “ceux qui viennent maintenant, Pedro -Acosta-, Izan Guevara ou alors Sergio Garcia, pour n’en nommer que quelques-uns, ils vont manger le monde, ils devancent les pilotes qui sont maintenant en MotoGP quand ils commencent. Ils viennent très fort.”

C’est clair que Pedro Acosta Oui TA Ils ont réussi à se donner de la “visibilité”, grâce à leur passion pour la moto, ce qui apportera sûrement des victoires renommées au premier et une vision et des résultats commerciaux bien supérieurs au second.