30 mars 2021 à 14:42 CEST

Le week-end dernier, lors de la course inaugurale de Moto3 au Qatar, Pedro Acosta, 16 ans, a surpris les locaux et les étrangers en prenant la deuxième place du podium à ses débuts en tant que pilote du Championnat du monde. Champion de la Red Bull Rookies Cup et troisième du Championnat du Monde FIM CEV Moto 3 Junior, le Murcien s’est adapté avec une grande facilité à sa nouvelle équipe, le puissant Red Bull KTM Ajo. Les fruits du travail effectué pendant la pré-saison ont permis à la formation « orange » de signer un précieux doublet en Moto3, avec Jaume Masia, dans le premier carré et Acosta dans la seconde. Dans une interview publiée par l’équipe, Pierre raconte l’expérience de sa création.

Que signifiait se battre pour la victoire et monter sur le podium lors de votre première course de championnat du monde?

Le résultat de dimanche dernier était la conséquence de tout le travail accompli. Depuis le test de novembre, nous avons travaillé dur pour nous préparer pour la première course, encore plus que de chercher un bon temps. Pour tout cela, monter sur le podium était très important pour moi. Mais, plus que la position, ce qui m’a le plus marqué, c’est la façon dont la course et nos performances se sont déroulées.

Quelle a été la première chose qui vous a traversé l’esprit lorsque vous avez franchi la ligne d’arrivée?

Quand j’ai vu la réaction de l’équipe, j’étais content. Tout le travail que nous avions fait pendant l’hiver avait porté ses fruits. Cependant, je me suis retrouvé avec le goût doux-amer de ne pas avoir pu remporter la victoire.

Espériez-vous pouvoir être en tête?

Vous n’obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce pour quoi vous travaillez. Cet hiver, j’ai passé de nombreuses heures à m’entraîner sur une moto. Nous étions prêts pour la course. Cependant, nous devons continuer à travailler et à apprendre, car nous devons améliorer certains aspects, comme notre temps au tour.

Comment s’est passée votre arrivée chez Red Bull KTM Ajo de Moto3?

Le Red Bull KTM Ajo ne m’a pas donné d’équipe, il m’a donné une famille. J’ai un environnement professionnel qui me fait confiance et qui, sans aucun doute, est quelque chose de très positif.

Pensez-vous qu’avoir Jaume Masiá comme coéquipier vous aidera dans votre développement?

Oui, la relation entre les deux est assez bonne et nous nous entraidons. Quand on arrive sur des circuits que je ne connais pas, surtout hors d’Europe, son expérience va m’aider à m’adapter plus vite.

Malgré votre belle performance au Qatar, n’oubliez pas que c’est votre première année en tant que pilote de la Coupe du monde. Quels objectifs vous fixez-vous?

Rien. Avant la course, nous avons passé trois jours de tests officiels au Qatar qui m’ont permis de bien connaître le circuit. Donc cette année mon objectif est de profiter et de bien connaître les différentes pistes. Je veux me concentrer sur l’apprentissage et l’amélioration des erreurs possibles que nous commettons d’un Grand Prix à l’autre.

Le résultat obtenu au Grand Prix du Qatar a-t-il changé les attentes initialement suscitées par l’équipe?

Pas du tout. Nous avions travaillé pour cela. Peut-être ne pas terminer deuxième, car personne n’envisage de monter sur le podium lors de sa première course en Coupe du monde. Mais nous avons fait un excellent travail avec l’équipe, dès le premier jour, nous nous sommes très bien compris et cela a été la clé. Même ainsi, ce résultat ne change pas nos objectifs.

De nouveaux circuits arriveront bientôt pour vous. Comment faites-vous face à ce défi et comment vous y préparez-vous?

À cet égard, la Red Bull MotoGP Rookies Cup m’a beaucoup aidé. La première année, je ne connaissais que le circuit de Jerez et le circuit MotorLand Aragón. C’est une compétition très exigeante, même s’il est clair que pas autant que la Coupe du monde. De plus, j’ai une grande équipe humaine derrière moi qui va m’aider à m’adapter aux nouveaux itinéraires. Son expérience ainsi que la bonne relation avec Jaume me feront voir clairement toutes ces choses que je ne comprends pas.

Comment abordez-vous la troisième semaine consécutive de travail au Qatar et quels objectifs vous fixez-vous pour le Grand Prix de Doha?

Nous avons commencé notre troisième semaine de travail au Qatar. Les jours de repos entre les courses, j’ai travaillé avec l’équipe. Cela nous a aidés à renforcer davantage nos relations personnelles et professionnelles. Mon objectif sera de profiter de chaque sortie sur piste et de passer un bon moment. Lorsque nous aimons ce que nous faisons, c’est lorsque les choses se passent le mieux pour nous et que nous sommes plus rapides.