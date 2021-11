Pedro Acosta, « Le requin de l’impossible ». championne première fois

11/07/2021 à 16h37 CET

.

L’Espagnol Pedro Acosta (KTM), le « Tiburon de Mazarrón », qui devrait être reconnu comme la « Mâchoire de l’impossible » puisque ses parents et ses proches n’ont jamais pensé qu’il pourrait un jour devenir champion du monde de moto, même pas à cause de ses compétences. par son caractère espiègle, plaintif et quelque peu pleurnichard, comme sa propre mère l’a parfois reconnu, Mercedes Sanchez.

Mais la persévérance de son père, du même nom, Pedro Acosta, Pêcheur de profession sur un bateau, le « Pesquero Peretujo », avec lequel toute la famille gagne sa vie depuis des décennies mais dont on pourrait presque dire qu’il appartient aux banques, afin de financer la carrière du jeune pilote du Port de Mazarrón, qui a été proclamé champion à seulement 17 ans.

Et est-ce le petit Pedro Acosta le penchant pour les motos du « major » lui vient Pedro Acosta, grand fan de « balades » les week-ends sur circuit, bien que le « Tiburon de Mazarrón » ne voulait au départ rien savoir sur les motos, bien qu’il en ait eu la première à l’âge de quatre ans, et on ne le sait pas très bien si persévérance ou pour la première fois vous l’avez vu rouler un autre de ses mentors, Paco Marmol, « Pakote » Pour ses amis, le garçon a fini par voir une passion se développer dans les motos.

Et cela ne veut pas dire qu’il n’a pas essayé d’autres sports, comme les arts martiaux, on ne sait pas très bien si c’était le karaté ou le taekwondo, mais dont le hobby a été de courte durée, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’ils le « chauffaient » trop .

A partir du moment où Acosta s’est rendu compte que son truc c’était la moto, il n’y avait plus le temps pour autre chose, les motos le matin, l’après-midi et presque, presque la nuit, sans le temps de savoir ce qu’il appelle « la party » ou quel est le idem, sortir faire la fête avec des amis le soir.

A partir de ce moment où « Pakote » a commencé à travailler avec un très jeune Pedro Acosta, ses parents, avec des idées très claires, se sont retirés pour laisser faire leur nouveau mentor, qui est devenu l’un des piliers du succès d’Acosta, depuis qu’il l’a vu pour la première fois rouler sur le circuit de Carthagène sur l’une de ces pistes où son père se rendait dès qu’il le pouvait.

C’est alors que Pedro Acosta père et Marbre Paco acordaron tener al chaval un par de semanas a prueba y si no valía « pues que se dedique a otra cosa », en palabras de su padre, pero la realidad fue muy distinta y la relación entre Pedro Acosta piloto y « Pakote » ha continuado hasta aujourd’hui.

Oui Marbre Paco est devenu son stratège et alma mater, son frère, Juande Marmol, C’est son entraîneur personnel, qui met en avant la persévérance d’un de ses élèves les plus obéissants et le dernier à quitter le travail jusqu’à ce que les tâches soient terminées.

Ce personnage montre que le sang d’un champion coule dans ses veines, l’un des plus jeunes champions du monde de l’histoire et le seul qui, à ses débuts en championnat du monde, a réussi à monter sur le podium des quatre premières courses pour en récolter un deuxième et trois victoires, en plus d’être la seule, avec l’italien Loris Capirossi, qui a été champion du monde l’année de ses débuts dans la compétition.

Acosta Il a commencé au fur et à mesure qu’il grandissait, remportant tout ou étant très proche de l’atteindre, comme en 2019, lorsqu’il était deuxième de la « Red Bull Rookies Cup », qu’il remportait un an plus tard, et si quelque chose a montré Pedro Acosta Dans sa première année, c’est qu’il a la mentalité d’un champion, une facette « décisive pour la croissance d’un pilote », selon ses propres mots, ainsi que celle qu’il a remarquée à plus d’une occasion et qui en dit long à propos de sa préparation mentale, reconnaissant que « on apprend aux enfants à gagner, mais on ne leur apprend pas à perdre », quelque chose qu’il a appris.