Pedro Acosta, leader du Championnat du Monde Moto3, annonce son passage en Moto2

in

07/09/2021 à 13:41 CEST

.

Pedro Acosta Sánchez, un jeune pilote de 17 ans originaire de Mazarron qui est l’actuel leader exceptionnel du Championnat du Monde Moto3, a annoncé son passage en Moto2 pour la saison prochaine et a été “très heureux” de poursuivre sa progression en tant que membre du Red Bull équipe KTM Ajo Team.

“Je suis très heureux d’annoncer que je passerai en Moto2 avec @RedBull_KTM_Ajo pour 2022 ! Finissons d’abord cette incroyable saison en Moto3 du mieux que nous pouvons. Merci à ma famille, mon équipe, mes sponsors pour tout leur soutien !”, a déclaré le Murcien cavalier.

Acosta, qui fait ses débuts cette année dans la Coupe du monde, commande dans la troisième catégorie avec un grand avantage sur le deuxième classé car il a 201 points et a un revenu de 46 sur l’également espagnol Sergio Garcia Dols, le valencien et 69 pour l’italien Romain Fenati, qui sont deuxième et troisième.

Après 12 courses en Moto3, dont celui de Puerto de Mazarrón en a remporté cinq et est monté sur le podium dans une autre où il a terminé deuxième, il a six grands prix devant lui dans lesquels il tentera d’atteindre le titre. Le prochain rendez-vous aura lieu ce week-end sur le circuit Motorland Aragón, dans la ville de Teruel d’Alcañiz.

Il sera présenté Acosta sachant déjà que l’année prochaine, il concourra en Moto2 en partageant une équipe avec le Majorquin Augusto Fernández, qui évolue dans la deuxième catégorie depuis cinq ans, comme l’a indiqué l’équipe KTM dans un communiqué.

Après avoir fait l’annonce, le Murcien a déclaré que c’était le pas qu’il devait franchir, “le bon” et a reconnu qu’il avait “plus de choses à apprendre”.

De plus, il a considéré “un avantage” de continuer dans la même équipe, ce qui “l’aide beaucoup” pour ses débuts en Coupe du monde.