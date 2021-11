Pedro Acosta l’emporte et champion d’une grande manière

11/07/2021 à 13:27 CET

Adrià Léon

Hier Pedro Acosta Il a dit qu’il voulait être champion en remportant la course parce que ce qu’il fait le mieux, c’est « passer à l’attaque ». Et après être revenu en seulement trois tours, celui de Mazarrón a gagné et a été couronné. Carrière intelligente, travailleuse et très solide du pilote murcien, qui était là où il devait être sans entrer dans aucune dispute à l’ancienne. Le pilote KTM a dépassé Dennis Foggia dans le dernier tour pour prendre la tête, tandis que l’Italien s’est écrasé après les assauts de son coéquipier Darryn Binder, qui a fini par être disqualifié. Après Pedro, Andrea Migno et Niccolò Antonelli sont entrés. Le ‘Poleman’, Sergio García Dols, est également tombé avec Foggia au tour 3.

Sorti avec force Sergio García Dols, qui n’a pas été dépassé dans le premier tour de la course. Il est devenu accro Adrien Fernandez, déjà remis de la lourde chute subie lors du Warm Up. Pendant ce temps, il était au sol Kaito Toba, qui est sorti à la queue du peloton. Après le premier pas vers le but, Dennis Foggia Il a pris les rênes de la course, avec la Honda de Binder comme meilleur écuyer. Par derrière arrivait le requin de Mazarrón, qui est passé à P6 en seulement deux tours et avec un tour rapide inclus.

Pourtant, ce qui semblait être un match de groupe, le prétendant au titre italien l’a fait à la poursuite de sa propre silhouette. Artigas, Liant et le sien Acosta ils sont allés à la recherche du # 7 et l’arreón a porté ses fruits. La chute de John McPhee juste derrière Pedro a ouvert le groupe entre les quatre leaders – trois Honda et Acosta – et le groupe poursuivant, mais Andréa Migno Il a fait sa part pour reconnecter la tête de lit.

A 12 tours de la fin, Acosta dépasse Binder et Foggia diriger pour la première fois, mais il a été long au virage 1 et est retombé en P3, juste au moment où Jaume Masia atteint le P4 pour défendre les intérêts de KTM. L’arrivée du Valencien a apporté Antonelli déjà Sergio García Dols en arrière, laissant Foggia comme la seule Honda en tête.

A pu atteindre l’escapade le duo d’Aki Ajo, mais Foggia et compagnie ont récupéré après avoir franchi la ligne d’arrivée. Celui de Mazarrón a perdu plusieurs places à différentes reprises, mais finit toujours par revenir dans le sillage de son plus grand rival, qui lâche à peine le plomb. Le gâchis est venu avec un dépassement forcé de García Dols, qui a tenté de dépasser Foggia mais a été long. Acosta en profite pour tirer en tête, mais le groupe de poursuivants, obligé de freiner par la manœuvre du Valencien, il a fini la chute de Jaume Masia, qui a laissé Pedro sans écuyer.

Alors qu’il franchissait le dernier tour, Dennis Foggia a essayé de rester devant, mais Pedro, avec une marque maison qui dépasse, il a glissé le P1 dans le virage 3. Par derrière, Classeur Darryn il n’a pas pu arrêter sa Honda et il portait l’italien et Sergio García Dols, qui tentait de doubler à l’extérieur. La chute du pilote Leopard a tourné mathématiquement en champion à Acosta, qui a fait de son mieux pour maintenir l’écart créé dans son sillage après l’accident et pour remporter la sixième victoire du parcours et le titre de champion du monde Moto3.