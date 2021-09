Pedro Acosta pense déjà à utiliser la “calculatrice” Description

15/09/2021 à 13:12 CEST

Pedro Acosta (KTM)Nouveau venu et actuel leader du Championnat du Monde Moto3, il affronte le Grand Prix de Saint-Marin et la Riviera de Rimini ce week-end sur le circuit “Marco Simoncelli” de Misano Adriatico, avec une mentalité conservatrice, après être allé au sol à quatre tours de la finale le week-end dernier. à Motorland Aragón. En fait, le « requin Mazarrón » reconnaît qu’il commence à penser à sortir la “calculatrice”.

“Il faut commencer à penser quand ça vaut la peine de se contenter des points et quand on peut se battre pour la victoire, pour ne pas faire d’erreurs comme en Aragon”, explique le leader de la Coupe du monde, qui a un avantage de 46 points sur l’Espagnol Sergio García Dols.

“Physiquement, nous sommes prêts pour ce deuxième week-end de course consécutif, car le dernier test n’a pas été très dur pour ma forme et mentalement, j’ai hâte de retravailler avec l’équipe, car nous voulons compenser dimanche dernier avec une bonne performance en Saint-Marin », souligne Acosta.

“Misano est un circuit que j’aime beaucoup et nous allons moins souffrir au niveau de notre moteur, mais l’objectif de ce week-end sera d’apprendre et de comprendre la meilleure façon d’affronter la course”, explique-t-il. le pilote KTM, déjà vainqueur de cette étape en 2019 à l’occasion d’un test de la Red Bull Cup.

Son coéquipier, Jaume Masia, rappelons qu’il a sauvé un week-end difficile à Motorland Aragón et que par conséquent “l’objectif pour le Grand Prix de Saint-Marin est le même que toujours : bien travailler, sur la bonne voie, et trouver un bon réglage pour pouvoir se battre pour un résultat positif.”

“Nous essaierons de faire le moins d’erreurs et de faire de notre mieux et, évidemment, j’essaierai de me battre pour le podium et de marquer tous les points que nous pourrons et pour cela nous donnerons notre 100% pour être prêts pour la course, ” a déclaré Jaume Masiá dans le communiqué de presse de l’équipe.