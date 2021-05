Pedro Acosta, pour réussir et s’amuser au Mugello

26/05/2021 à 11:23 CEST

Le ‘requin’ Pedro Acosta (KTM), leader du championnat du monde Moto3, Il n’a disputé qu’une seule course sur le circuit du Mugello, théâtre du Grand Prix d’Italie ce week-end.

“Nous continuons à travailler comme nous le faisons habituellement avec l’équipe, nous pouvons faire du bon travail mais, néanmoins, l’objectif sera toujours le même: nous amuser à chaque fois que nous sortons sur la piste”, dit-il. Acosta.

“Lors du test de Barcelone, nous avons pu faire un pas en avant dans la configuration de la moto et j’espère pouvoir mieux nous qualifier ce week-end et aller directement à la deuxième qualification, même si sur ce circuit la course est très longue, et c’est possible. pour récupérer des positions si vous partez de plus en arrière », explique-t-il Pedro Acosta.Le leader du championnat du monde se souvient qu’il n’a couru qu’une seule fois en Mugello “avec la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2019”, et sur le circuit il souligne qu’il l’aime “beaucoup”, bien qu’il précise que “ce n’est pas celui qui convient le mieux” à son style “, avec des courbes fluides et peu de freinage fort”, mais il assure que “c’est beau “.

Son coéquipier, Jaume Masiá, considère pour sa part qu’il est “compétitif et cohérent à chaque séance d’entraînement”, et il a été interprété de telle sorte que “ce week-end il ne se passe rien d’extraordinaire” et qu’ils puissent “profiter d’une bonne performance”.

“Le Mugello est une piste que j’aime beaucoup et en fait c’est l’un de mes circuits préférés, mais encore une fois, l’objectif sera de se battre devant et d’être fort, de donner 100 pour cent, comme nous le faisons toujours”, dit-il. . Masiá.