Pedro Acosta se blesse

26/06/2021

Act à 13:10 CEST

Pedro Acosta a été victime d’un multiple accident à Assen lors des essais libres de samedi qui aurait pu se terminer par une tragédie, l’Espagnol s’est écrasé et Ricardo Rossi Il n’a pas pu l’éviter et l’a renversé avec la moto. Stefano Nepa et Ryusei Yamanaka ont également été impliqués dans l’accident.

Acosta a été immédiatement emmené à l’hôpital pour un contrôle afin de voir s’il y avait une éventuelle blessure. L’Espagnol a finalement été déclaré inapte à se battre pour la pole après s’être assuré qu’il souffre d’une blessure au haut du dos. Stefano Nepa et Ricardo Rossi ont également été emmenés au centre médical après l’accident.