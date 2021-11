Pedro Acosta s’effondre au vertige à la réception du président de Murcie

18/11/2021 à 16:05 CET

.

Le pilote murcien Pedro Acosta, champion du monde Moto3, a disparu ce jeudi lors d’une réception avec le président de Murcie, Fernando López MirasAprès avoir souffert d’un vertige qui l’a fait tomber au sol et dix minutes plus tard, il est revenu dans la salle pour dire que tant de caméras l’ont pressé.

« Je n’avais pas en tête que c’était un événement si grave », a déclaré le jeune athlète de 17 ans originaire de Mazarron, toujours effrayé mais sans perdre son sens de l’humour, qui a passé la nuit avec de la fièvre mais a décidé de ne pas annuler. l’événement.

Il s’est effondré dès qu’il a commencé à parler et pendant quelques minutes il a été soigné alors qu’il était allongé sur le sol, après quoi la réanimation s’est poursuivie dans une autre salle du Palais de San Esteban, siège de la présidence du gouvernement, et au bout de quelques dizaines de minutes, il était déjà au micro.

« Ce n’est pas seulement le mien, mais celui de tous les Murciens, dont j’ai ressenti le soutien » était la seule chose qui lui avait laissé le temps de dire avant de subir la chute de tension qui lui a fait perdre sa verticalité malgré le fait d’être tenu par López Miras, qui était à côté de lui.

« Nous sommes de retour », a-t-il déclaré à son retour, faisant un signe de la main tout en recevant les applaudissements des personnes présentes. « Je tiens à remercier tous les Murciens et ce que nous avons accompli est le leur, les gens qui nous ont soutenus, comme ceux qui gèrent les circuits dans lesquels je m’entraîne. Sans eux, cela n’aurait pas été possible », a-t-il déclaré accompagné de son père et son représentant, Albert Valera.

Le champion qui fera le grand saut en Moto2 la saison prochaine valorise « beaucoup beaucoup » la saison : « Pour être notre première année, nous avons toujours été en avance et avons fait peu d’erreurs. »

Samedi, il recevra un hommage dans sa municipalité natale, sur lequel il a commenté: « Je pense que quelque chose d’aussi gros ne s’était jamais produit en moto à Murcie et il est normal que les gens veuillent le célébrer avec nous. »

López Miras Il s’est démarqué du requin de Mazarrón, comme on l’appelle, qu’il est « un tout nouveau champion et une source de fierté pour la région, qu’il place au sommet du monde ».

Il le considère comme « un exemple d’effort, de persévérance et d’amélioration dans une société de plus en plus dépourvue de valeurs ».

Il a également salué « le sacrifice de sa famille, en particulier de son père, Pierre, et sa mère, Mercedes, pour que se réalise le rêve de son fils, à qui personne n’a rien donné ».