Pedro Acosta va au sol et Foggia remporte la victoire en Moto3

09/12/2021 à 11h40 CEST

La course de dimanche à Motorland a commencé par une course Moto3 spectaculaire où Pedro Acosta est parti de la neuvième position et a commencé son retour particulier pour atteindre rapidement la deuxième position avec 15 tours à faire. Darryn Binder, parti de la pole, a tenté de défendre la première position, mais sur un circuit où tout le monde tire par sillage, il n’a pas pu s’échapper et a été dépassé par plusieurs coureurs dans les premiers tours.

Oncu, Sergio García, Artigas, Pedro Acosta et Foggia ont joué le rôle principal dans la lutte pour le podium. Gabriel Rodrigo, qui était en bonne position dans les premiers tours, a chuté et n’a pas pu terminer la course. Après une lutte serrée pour les premières positions, Pedro Acosta s’est écrasé et a pris Artigas, les deux pilotes ont dû abandonner la course et cela aura été le premier test de la saison dans lequel Acosta n’a pas marqué.

La lutte finale pour la victoire s’est jouée entre Foggia, Oncu et Garcia qui ont dominé la majeure partie de l’épreuve sur la piste aragonaise. Foggia a tenté de creuser l’écart pour s’assurer la victoire à deux tours de l’arrivée. Après un dernier tour très serré, Sergio Garcia a chuté, Foggia a remporté la victoire au millième face à Oncu et le Turc a finalement terminé deuxième.