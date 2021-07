Pedro Acosta veut être le plus jeune champion de l’histoire

22/07/2021 à 12:09 CEST

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) peut entrer dans l’histoire cette année. Le pilote Mazarrón a atteint le Championnat du Monde Moto3 avec la force d’un « ouragan » et loin de se comporter comme un débutant, il a montré qu’il avait tout ce qu’il fallait pour se battre pour le titre. S’il atteint son objectif avant la fin octobre, le Murcien deviendra également le plus jeune champion de tous les temps.

Seuls 5 pilotes de l’histoire ont débuté leur carrière avec 3 podiums consécutifs et Acosta est déjà le plus jeune de tous. ‘Kévin’ -comme il est surnommé dans le paddock pour son admiration pour Kevin Schwantz-, parti en vacances en tête du classement général Moto3 avec 158 points, 48 ​​​​d’avance sur Sergio Garcia (Aspar), le seul qui peut le suivre pour le moment. Il compte déjà cinq podiums (4 victoires et 1 deuxième place) en 9 courses.

Celui de Mazarrón conserve un record supérieur, même, à celui de Marc Marquez (Repsol Honda Team) à son âge. Si vous obtenez la couronne lors de votre première saison complète dans le Championnat du monde dans la catégorie des poids légers, il réalisera déjà un exploit qu’aucun des 21 champions espagnols n’a réalisé à son époque. Ni l’aspiré pour Ange Nieto, ni Jorge Martínez ‘Aspar’ ou alors Sito Pons. Peut-être que celui qui était le plus proche était Ricardo Tormo, qui dans 1977 était 3e en 50cc avec une victoire et 5 podiums, ou Maverick Viñales au 2011, dans sa dernière saison en 125cc. Celui de Gérone a terminé 3e avec 4 victoires et 9 podiums.

Celui qui a pu signer un début de rêve pour son parcours en Coupe du monde était Loris Capirossi : l’Italien a été le dernier pilote à remporter le titre lors de sa première saison. L’a-t-il fait en 1990 et est devenu le plus jeune pilote à le faire, à sa 17 ans Oui 165 jours, deux records en un. Capirossi a enlevé cet honneur à Alex Crivillé, qui avait remporté le titre un an plus tôt, en 1989, avec 19 ans Oui 5 mois. Est-ce que ça reviendra Acosta ce mérite au motocyclisme espagnol ?

Pour ce faire, et inscrire son nom dans le livre des records du monde motocycliste, le Murcien, qui a rempli 17 ans fin mai, il devrait sceller le titre de Moto3 avant la fin octobre. C’est-à-dire que si vous remportez la couronne à l’avant-dernière date du saison 2021 au Malaisieétabli un nouveau record absolu de précocité en moto à cette date ou avant.

Marc Marquez a été champion pour la première fois en 2010, aux 17 ans Oui 263 jours, Dani Pedrosa il l’a fait en 2003 aux 18 années Oui 13 jours, Oui Valentino Rossi a remporté le premier de ses neuf titres de l’année 1997 avec 18 années Oui 196 jours.