Pedro Almodóvar termine le tournage de son film Mères parallèles – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après dix semaines de tournage, le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a terminé la production de son prochain film, Parallel Mothers, avec Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón et Milena Smit et aujourd’hui ses premières images ont été diffusées en photo et vidéo.

Parallel Mothers est le vingt-deuxième long métrage d’Almodóvar, un « drame intense » sur la famille, les ancêtres, la maternité imparfaite et la mémoire, tels que décrits par le cinéaste.

Israel Elejalde joue le personnage principal masculin et le casting comprend également Julieta Serrano et Rossy de Palma, actrices almodovariennes régulières.

Le film est produit par El Deseo, avec la participation de Radiotelevisión Española (RTVE) et Netflix.

Dans la vidéo du tournage qui a été diffusée, Penelope Cruz est vue dans son rôle de mère, avec un bébé dans les bras, et prenant des photos dans un studio.

Milena Smit apparaît avec les cheveux courts teints en blond sur une place de Madrid et Sánchez Gijón se produit sur une scène de théâtre.

Source : Cependant