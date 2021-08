Pedro bat tous les records

Pedro González est le joueur à la mode cette saison. Il est devenu la pierre angulaire de l’équipe nationale à la fois pendant l’Eurocup et aux Jeux Olympiques. Et c’est que Pedri est il n’y a nulle part où l’attraper. Il est arrivé à Barcelone en 2019 en provenance de Las Palmas, se positionnant comme un jeune homme prometteur pour l’avenir. Pedri aura de quoi plaire à tous les entraîneurs qu’il a eu durant ce stage. Depuis son arrivée à l’âge de 17 ans, sa place dans l’équipe Blaugrana n’était pas claire, mais Pedri s’est adapté et de quelle manière. Avec Ronald Koeman, il a été le titulaire incontesté cette saison dans l’équipe première et déjà Il fait partie des projets de l’équipe nationale espagnole pour Luis Enrique et Luis de la Fuente.

Le milieu de terrain canarien bat tous les records. Cette saison, il a disputé 72 matchs et a réussi à égaler Bruno Fernandes, le joueur qui a joué le plus de matchs à ce jour. Samedi prochain en finale des Jeux Olympiques contre le Brésil, Pedri pourrait fracasser ce record et devenir le joueur avec le plus de matchs (73) et de minutes (dont plusieurs prolongations entre l’Eurocup et la JJ OO) jouées dans toute l’Europe. L’impact sur le jeu espagnol est, aujourd’hui, irremplaçable et est essentiel dans le projet de Luis de la Fuente. Il était également à l’Euro 2020, étant le joueur qui a réalisé les passes les plus efficaces sous Luis Enrique avec un total de 177.

Pour arriver à ces chiffres, il a contesté 52 matchs avec le Barça: 37 en championnat, 6 en Copa del Rey, 2 en Supercoupe d’Espagne et 7 en Ligue des Champions. En outre, Il a joué 20 avec l’équipe nationale espagnole: 6 en Eurocup jusqu’aux demi-finales à l’exception d’une minute de prolongation contre la Suisse, 4 matchs de qualification pour l’Eurocup U21, 3 qualificatifs pour la Coupe du Monde du Qatar, 1 match amical international avant les Jeux Olympiques et les 5 avant le temps dans le Jeux olympiques, qui peuvent se transformer en 6 si vous jouez le samedi. Sur les 72 matchs auxquels il a joué, la majorité ont duré 90 minutes. Un record presque insurmontable.

En outre, Il achèvera sa première saison dans le football d’élite avec une médaille olympique garantie. La médaille d’or est la grande illusion, mais pour cela l’équipe espagnole devra battre le Brésil. L’argent est assuré, mais le grand défi qui reste au joueur canarien est de répéter l’exploit de l’Espagne aux JJ OO de Barcelone 1992 et de remporter l’or.

La revalorisation de Pedri

Au cours des 15 derniers mois depuis son arrivée à Barcelone, Pedri a augmenté sa valeur marchande de 73 millions d’euros, selon Transfermarkt. Plus de 2400 minutes en championnat et avec un total de près de 5000 minutes, Le joueur de Tegueste devient ainsi le plus jeune joueur avec le plus de minutes cette saison. A cela, il faut ajouter l’excellente performance où il a joué et la preuve en est la reconnaissance en tant que meilleur jeune joueur de l’Euro 2020. Il est clair que Pedro éveille les passions. Certains le comparent à Iniesta, d’autres aiment simplement le regarder jouer et s’associer avec des joueurs de la stature de Leo Messi. Sans aucun doute, il est une promesse consolidée dans notre football qui a beaucoup de talent à montrer. Nous avons Pedri depuis un moment.