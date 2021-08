Pedro devient le premier joueur à être transféré entre ses rivaux féroces Roma et Lazio en 40 ans et cela pourrait être dû aux commentaires de Jose Mourinho sur sa carrière à Chelsea

in

L’ancien ailier de Chelsea et de Barcelone Pedro a signé pour la Lazio en provenance de Rome, devenant ainsi le premier joueur à passer entre les deux féroces rivaux en 40 ans.

Le dernier joueur à avoir fait le déplacement interurbain était Carlo Perrone, qui a troqué la Lazio contre la Roma.

Pedro a eu un sort réussi à Rome

Pedro, qui a joué 27 fois et marqué cinq buts en Serie A la saison dernière, a peut-être été vendu en raison de commentaires qu’il a faits sur son ancien patron Jose Mourinho.

« The Special One » a été nommé patron de la Roma cet été, en remplacement de Paulo Fonseca, lui-même licencié par Tottenham plus tôt en 2021.

La paire a travaillé ensemble à Chelsea en 2015, après que Mourinho a signé l’Espagnol du Barça, battant Manchester United à sa signature.

Cependant, le Portugais a été limogé quatre mois après le début de la saison après avoir perdu neuf des 16 premiers matchs des Bleus.

.

Mourinho a été nommé patron de la Roma plus tôt cet été

Et Pedro n’était pas trop élogieux à propos de son ancien patron, ce qui aurait pu conduire à sa sortie de Roma.

“C’était à propos de tout, tout n’allait pas bien”, a-t-il déclaré à l’époque.

«Nous étions très bas dans la ligue, le moral était très bas, la confiance était très faible, tout allait mal.

« Il était très difficile d’être en forme, d’être dans une bonne position. C’était juste le tout – ce n’était pas bien.

getty images

Maurizio Sarri a travaillé avec Pedro à Chelsea

Pedro manquera l’occasion de jouer avec l’ancienne coéquipière de Chelsea, Tammy Abraham, qui a récemment été signée par Mourinho pour 34 millions de livres sterling.

Mais le joueur de 34 ans se dirige maintenant vers les rivaux de Roma, la Lazio, qui sont actuellement dirigés par un autre de ses anciens managers des Blues, Maurizio Sarri.

Pedro a joué 52 fois sous Sarri au cours de sa seule saison dans l’ouest de Londres, marquant 12 buts et fournissant 5 passes décisives au cours de la campagne 2018/19.

Chelsea a remporté la Ligue Europa cette année-là et, avec la Lazio prête à participer à la même compétition européenne la saison prochaine, la paire espère pouvoir répéter cet exploit.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.