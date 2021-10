Pedro est déçu après avoir appris le salaire de Chantel

La star de 90 Day Fiancé, Pedro Jimeno, est certes déçue d’apprendre la réalité qui l’attend après que sa femme Chantel Everett ait obtenu son diplôme d’infirmière. Lors de la première de la saison 3 de The Family Chantel sur TLC lundi, Pedro imaginait déjà son nouveau style de vie maintenant que Chantel a obtenu son diplôme avec son BSN lorsqu’il a eu une idée de ce que serait son salaire.

Alors que Pedro imaginait 75 000 $ par an pour sa femme, Chantel s’empresse de lui indiquer où elle est le plus susceptible de tomber en tant qu’employée « d’entrée de gamme ». « D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que ce soit autant que vous le pensez. Pour commencer, je pense que c’est en dessous de 50 000 $ », a-t-elle expliqué à Pedro, ajoutant que même si elle pourrait être « au fond » pour le moment, elle était convaincue qu’elle pouvait se frayer un chemin « jusqu’au sommet ».

« Je pense que vous pensiez que lorsque j’aurais obtenu mon diplôme, vous seriez libre de rentrer à la maison », a-t-elle poursuivi. « Et c’est pourquoi tu étais si en colère contre moi quand je n’ai pas obtenu mon diplôme à temps. Pedro, qui travaille actuellement dans un entrepôt, a admis qu’il s’attendait à ce que la vie soit plus facile quand il pensait que Chantel pourrait même gagner 85 000 $ par an et était déçu d’être mis au point. Chantel, d’autre part, a dit à son mari qu’il devait prendre sa propre carrière en main et aller à l’école afin qu’ils puissent tous les deux contribuer plus d’argent à leur ménage.

Pedro a admis devant les caméras qu’il était nerveux à propos de son anglais lorsqu’il s’agissait de retourner à l’école, car il est originaire de la République dominicaine et parle l’espagnol comme première langue. « Elle sait que je suis capable d’en faire plus », a-t-il partagé dans son confessionnal. « Mais une chose qui me retient, c’est que je suis un peu peu sûr de l’école. Je me sens un peu mal à l’aise avec moi-même pour écrire un anglais très bon. » Pedro a ajouté qu’il aimait travailler dans l’entrepôt : « Vous savez, c’est comme si vous étiez à l’aise. Pourquoi voulez-vous partir ? » Il a demandé.

Pedro et Chantel semblaient condamnés après s’être rencontrés alors que Chantel était en vacances en République dominicaine. Apparaissant pour la première fois dans 90 Day Fiancé, les deux ont dû combattre les opinions négatives, les combats physiques et les soupçons de leurs familles tout en faisant une vie ensemble à Atlanta et en jouant dans leur propre spin-off. The Family Chantel est diffusé le lundi à 20 h HE/PT sur TLC.