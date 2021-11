Pedro Feliciano, lanceur de longue date des Mets, décédé à 45 ans

Pedro Feliciano, un ancien lanceur des Mets de New York, est décédé dimanche, a annoncé l’équipe. Il avait 45 ans. L’analyste du baseball Eduardo Perez a partagé la nouvelle pour la première fois lundi. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais Perez a déclaré que Feliciano était mort dans son sommeil.

« Je viens d’apprendre que l’ancien releveur des Mets Pedro Feliciano est décédé la nuit dernière dans son sommeil », a écrit Perez sur Twitter. « Il avait 45 ans. C’était un très bon relâché mais une meilleure personne en dehors du terrain. Il nous manquera. Il faisait du jet-ski hier avec sa famille. » Les Mets ont également publié une déclaration sur la mort de Feliciano.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Pedro Feliciano. https://t.co/Y1DARwiMbc – Mets de New York (@Mets) 8 novembre 2021

« Les Mets sont tellement attristés d’apprendre la perte de leur famille aujourd’hui », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Pedro Feliciano restera dans les mémoires comme un membre bien-aimé de l’organisation Mets pour son impact en tant que grand coéquipier, ainsi que pour sa réputation comme l’un des releveurs les plus compétitifs, durables et fiables pendant son séjour dans le Queens. Nos pensées et nos prières sont avec toute la famille Feliciano. Repose en paix, Pedro. »

Feliciano avait souffert d’une maladie cardiaque génétique rare, diagnostiquée pour la première fois en 2013. C’était la dernière saison de sa carrière de neuf ans, passée exclusivement avec les Mets, Feliciano a également passé du temps avec les Dodgers de Los Angeles, les Reds de Cincinnati et les Yankees de New York. mais n’a jamais joué dans la cour des grands avec les équipes.

Feliciano a été repêché par les Dodgers au 31e tour en 1995. Il a connu du succès dans les ligues mineures pendant plusieurs années avant de rejoindre les Mets en 2002. Mais ce n’est qu’en 2006 qu’il est devenu l’un des meilleurs lanceurs de relève du Major. Ligues. De 2006 à 2010, Feliciano est apparu dans 408 matchs pour les Mets et a enregistré une MPM de 3,08. Il est apparu six fois de plus dans les séries éliminatoires de 2006 et a maintenu les frappeurs gauchers à une moyenne de 0,211 au cours de sa carrière. Dans l’ensemble, Feliciano est apparu dans 484 matchs, ce qui est le deuxième plus grand nombre de l’histoire des Mets derrière John Franco (695). Feliciano a ensuite signé un contrat de deux ans avec les Yankees, mais a commencé à avoir des problèmes avec son bras. Après deux saisons de cure de désintoxication, Feliciano a tenté un retour en 2013 mais a reçu un diagnostic de maladie cardiaque au printemps de la même année.