Pedro Fernández commémore un personnage controversé de son temps

Telemundo Pedro Fernández sera “Malverde: Le Saint Patron”

Aujourd’hui 3 mai, nous commémorons Jesus Malverde, le personnage légendaire mexicain qui arrivera bientôt à l’écran de la station hispanique Telemundo dans la première période de Malverde Super Series ™: El Santo Patrón, avec le célèbre chanteur et acteur mexicain Pedro Fernandez.

Pour cette raison, Fernández visitait le lieu où des centaines de Mexicains adorent ce personnage. Ne manquez pas la vidéo ici! Là où l’interprète bien-aimé de “Celui au sac à dos bleu” en a profité pour parler un peu de son expérience en jouant un personnage si aimé, et si controversé, pour tous les Mexicains.

Pedro Fernandez commémore Malverde le jour de la fête | TelemundoPedro Fernandez, vedette de la prochaine Super série de Telemundo, «Malverde: El Santo Patron», visite l’autel pour rendre hommage au personnage emblématique mexicain.2021-05-03T13: 45: 00Z

Le journal El Clarín, définit Jésus Malverde comme “Le Saint des Narcos”, raconte en détail la légende qui l’entoure et le dépeint comme un homme qui pendant son enfance et son adolescence a reçu toutes sortes de mauvais traitements et d’humiliation, vivant au plus profond la pauvreté, c’est pourquoi, une fois grandi, il s’est consacré à entrer dans la jungle, au fond de la montagne (d’où son surnom de «Mal Verde») pour voler les propriétaires terriens et livrer les émeutes aux plus pauvres sous la prémisse éternelle de le fameux «Robin des Bois», qui «a volé aux riches pour donner aux pauvres».

C’est une légende dont la véracité est inconnue dans son intégralité, mais qui a accompagné les indigènes de la région de Culiacán, pour qui “Malverde” est une sorte de saint des non protégés.

Telemundo emmènera l’histoire de Jesus Malverde dans une super série

Cette Super Series ™ électrisante et attendue racontera l’histoire inédite de l’une des figures mexicaines les plus emblématiques du XIXe siècle. Une histoire originale de Luis Zelkowicz (El Señor de los Cielos, El Chema), Malverde: El Santo Patron est un original production de Telemundo Global Studios.

Malverde: El Santo Patron met en vedette Pedro Fernández (Until Money Seperates Us, The Winner) avec une distribution internationale de renom qui comprend la talentueuse actrice mexicaine Carolina Miranda (Señora Acero, Who Killed Sara?) Et le célèbre acteur mexicain Mark Tacher (La Reina) del Sur 2, Papá a toda Madre); Il a également la performance stellaire de l’acteur vénézuélien Alejandro Nones (Qui a tué Sara?, La Piloto); L’acteur mexicain Luis Felipe Tovar (El Recluso, Le Mexicain) et l’actrice cubano-américaine Isabella Castillo (El Señor de los Cielos, El Recluso).

Le casting est également composé de Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo et Kenneth Lagunes.

Quand est sortie l’histoire de Jesús Malverde?

Malverde: El Santo Patrón, la première Super Series ™ vintage de Telemundo, devrait sortir plus tard cette année (2021).