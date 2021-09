Pedro Fernández est ‘Malverde’ | NowMyism.com

Telemundo Pedro Fernandez est “Malverde”

Malverde : le saint patron, Depuis son annonce, elle n’a cessé de susciter beaucoup d’attentes, d’abord parce qu’il s’agit de la première Super Série de la période Telemundo, et elle ouvre aujourd’hui, mardi 28 septembre à 22h/9h.

Basée sur des événements réels, l’histoire captivante est centrée sur un garçon né en 1870 à Sinaloa nommé Jesús Malverde, qui est finalement devenu une figure légendaire, quasi-religieuse, défenseur du peuple, protecteur à la fois des innocents et des pauvres et des dépossédés. Bref, l’un des personnages mexicains les plus significatifs et les plus controversés des 150 dernières années, aimé par beaucoup, méprisé par d’autres, un nom énigmatique dont nous en saurons enfin beaucoup plus.

La série a un casting de luxe dirigé par Pedro Fernández dans le rôle de Malverde, accompagné d’un casting international qui comprend Carolina Miranda (Señora Acero, Who Killed Sara) et Mark Tacher (La Reina del Sur 2, Papá a toda Madre), Avec la participation stellaire d’Alejandro Nones (Le Pilote, qui a tué Sara), Luis Felipe Tovar (Le Détenu, Le Mexicain) et Isabella Castillo (Le Seigneur des Cieux, Le Détenu).

“Afin de raconter une histoire aussi emblématique que” Malverde “, nous avons travaillé sur le scénario ainsi que sur la conception de la production, en incorporant des textures, des images, un symbolisme et des éléments représentatifs de l’époque”, a déclaré Marcos Santana, président de Telemundo Global Studios. « Nous avons travaillé avec une équipe de plus de 190 personnes pour construire une ville entière à partir de 1910, avec des bâtiments à grande échelle pour recréer l’atmosphère de cette époque. Sans aucun doute, cette super série est l’une des productions les plus ambitieuses de Telemundo et nous sommes sûrs que notre public pourra voyager dans le temps tout en profitant de l’histoire du légendaire ‘Malverde’ ».

Pedro Fernández : « Malverde : The Patron Saint » est un projet qui me remplit de fierté

Nous avons pu échanger avec le légendaire chanteur et acteur sur ce nouveau projet dans lequel il se lance et dès le premier instant, faisant étalage de sa bonne énergie, le talentueux interprète n’avait que les meilleures références pour parler de l’effort qui avait été fait pour diriger une production comme celle-ci, où l’attention a été portée à chaque détail, non seulement historique, mais aussi technique, dans le but de fabriquer un produit final de classe mondiale dont tout le monde serait fier.

« Je suis très content de ce projet. ‘Malverde: El Salto Patron’ est une histoire fantastiquement réalisée, avec l’intention de réaliser ce monde magique qui nous transporte dans une autre époque à travers une histoire absolument légendaire.” Pedro a assuré sur ce qui est présenté dans cette série, qui se qualifie comme un document historique au-delà d’une légende, racontant tout tel qu’il est.

Pedro Fernández a également insisté sur la fidélité avec laquelle cette histoire a été traitée, très attaché aux données soigneusement collectées à une époque où se produisaient de nombreuses choses qui ont façonné l’Amérique latine, “il est important que nous racontions nos propres histoires”.

“Malverde: El Santo Patron” arrive sur les écrans de Telemundo à partir d’aujourd’hui, mardi 28 septembre à 22h / 21h Central.

