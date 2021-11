Pedro Guevara, en passe de reconquérir son statut de champion du monde

L’ancien champion du World Boxing Council (WBC, pour son sigle en anglais), le Mazatlan Pedro Guevara « ne retire pas le doigt de la règle », et insiste pour récupérer son statut de souverain du monde.

Mardi dernier, lors de la session de combat obligatoire de la 59e Convention WBC, Pedro Guevara a levé la main pour demander une opportunité de défier l’actuel champion de la division, José Francisco « Gallo » Estrada de Sonora.

Sa demande a été bien vue, cependant, José Francisco Estrada fait face à la possibilité d’affronter pour la troisième fois le nicaraguayen Román « Chocolatito » González, une carte dans laquelle ceux classés un affronteraient également les trois de l’organisme vert et or, le thaïlandais Srisaket Sor Rungvisai et Carlos « Príncipe » Cuadras, situation pour laquelle il a été proposé de tenir un duel éliminatoire avec l’Argentin Fernando Daniel Martínez, actuel champion d’argent du World Boxing Council dans la division des super-mouches.

Le boxeur sinaloan a battu Marlon Leonardo Ríos Sariñana par décision unanime le 11 septembre à Cuernavaca, Morelos, la victoire contre le Durango signifiait pour Guevara d’améliorer son record à 38 victoires, avec un match nul et trois revers.

« Je me sens très heureux de l’opportunité qui m’est donnée, mais plus que tout heureux d’être actif, car je sens que le travail porte ses fruits, et que je serai à nouveau confronté à la possibilité de disputer un championnat du monde, » dit-il. Guevara.

Après deux ans d’inactivité, en raison de la pandémie, avec le soutien de son représentant Vicente Ruiz, directeur de R-33 Promotions, il est revenu battre Samuel Gutiérrez par KO technique en juillet dernier au Gymnase Solidaridad du Complexe sportif Elios, à Ciudad Acuña, Coahuila.