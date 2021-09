Pedro Guevara / Présentation triomphale à Cuernavaca, Mexique

(Photo : Fourni)

Le Mazatlan Pedro Guevara, ancien champion de vol léger du Conseil mondial du Conseil (WBC), s’est engagé sur la voie directe pour retrouver son statut de souverain du monde, en s’imposant ce samedi à Cuernavaca, Morelos.

Grâce à l’intervention de son promoteur Vicente Ruiz, leader de R-33 Promotions, Pedro Gibran Guevara Rocha s’est présenté triomphalement au Jardin des Orchidées de la ville du printemps éternel, où il a vaincu par décision unanime Marlon Leonardo Ríos Sariñana, de Durango, en un duel de super-mouches en huit rounds.

L’ancien propriétaire de la ceinture verte et or WBC de 108 livres, fort, rapide et précis dans ses frappes, et dès le début le concours a réussi à imposer ses conditions en mettant à plusieurs reprises son adversaire dans des situations difficiles, qui a stoïquement réussi à résister à la punition. reçu, malgré le fait qu’à quelques reprises, il était sur le point de perdre la verticale.

À la fin de la bagarre émotionnelle, les juges ont déterminé une victoire par décision unanime (79-71, 80-70 et 78-72), en faveur de Pedro Guevara, se plaçant sur la bonne voie pour continuer à grimper dans les classements mondiaux. , ajoutant son 38e, avec 22 KO, en échange de 3 défaites et d’un nul technique.