Pedro, le loup et Chino Maidana

L’un des principes que les enfants apprennent dès la petite enfance est de ne pas mentir. Et comme enseignement, on leur dit la fable de Pierre et du loup.

Un jeune berger avait l’habitude de plaisanter en disant que le mammifère s’approchait avec l’intention de manger les moutons. La première et la deuxième fois qu’il a demandé de l’aide, les villageois sont venus l’aider mais il a ri aux éclats de son méfait. À la fin de l’été, Pedro a appelé quelqu’un pour l’aider alors que le loup arrivait. Habitués à leurs jeux, personne ne s’est approché. Enfin l’animal, qui était vraiment là, a mangé trois moutons. Morale: Ne dites pas de mensonges, car le jour où vous dites la vérité, personne ne vous croira.

Ce conte pour enfants pourrait bien être transféré aux retours de Marcos Maidana (35-5, 31 KO). Chino, 37 ans, l’un des grands champions argentins des dernières décennies et détenteur d’un héritage, a annoncé pour la énième fois qu’il sortirait de sa retraite. Il jure que c’est sérieux. Sa dernière nuit sur le ring remonte à septembre 2014, lorsqu’il a perdu son match revanche contre Floyd Mayweather au MGM Grand de Las Vegas.

C’est ainsi qu’était Chino Maidana quand il a dit qu’il reviendrait.

Pendant des années, le Santa Fe qui a régné sur les poids super légers et les poids welters a déclaré qu’il ne manquait pas la boxe. Il l’a affirmé en 2017 et 2018, à plusieurs reprises. Il s’est amusé à pêcher, à jouer avec ses chiens dans sa Margarita natale, il a apprécié ses enfants et sa famille. À cette époque, il a également joué dans la controverse en téléchargeant des photos avec des armes et avec Popeye, qui était le tueur à gages de Pablo Escobar.

Chino Maidana a montré son changement physique mais est encore loin des anneaux.

Plus tard, dans son pire moment physique (il a reconnu avec Ole qui pesait 110 kilos lors de la boxe à 66 700), a assuré qu’il reviendrait. Et ce ne serait pas n’importe quel retour: il a demandé à Mayweather un troisième combat et a même fantasmé d’affronter Manny Pacquiao, qui avec 42 ans est champion des super poids welter WBA. Il n’a fait ni l’un ni l’autre. Il n’a même pas mis ses gants à l’extérieur d’un gymnase malgré la perte de 25 kilos.

Maidana, dans sa prochaine promesse de retour, a abaissé les prétentions et est entré dans le rôle de promoteur avec Promotions Chino Maidana, une entreprise qui a livré son premier salon en janvier 2019, à Mar del Plata. Ce jour-là, malgré le fait qu’il y avait une dynamique entre le combat et le combat et que le spectacle était bon, son frère Fabián a perdu son invaincu face au vénézuélien Jaider Parra.

.Cette fois, il a annoncé qu’il ferait une exposition avec Jorge Acero Cali, son partenaire et ancien champion de kick boxing. Un match avec Sergio Maravilla Martínez a également été envisagé (qui s’est conformé et est revenu sur les anneaux). Tout est revenu à rien, en grande partie à cause de la pandémie.

Jorge Acero Cali, Jorge Amor Ameal et Marcos Chino Maidana à La Bombonera.

«Nous prévoyons d’affronter Jaider Parra, le Vénézuélien qui a combattu avec mon frère à Mar del Plata, nous prévoyons de faire le combat avec lui et nous essayons d’y arriver d’ici juin. Je crois que presque tous les supports concrets sont déjà», A expliqué, en dialogue avec ESPN Knockout, Maidana, qui a rencontré les dirigeants de Boca pour le faire à La Bombonera.

Parra est un petit combattant de taille et de poids, qui pourrait atteindre 66 kilos en poids welter avec beaucoup d’efforts. El Chino devra commencer un nouveau régime pour atteindre cette limite. Il dit qu’il revient. Revient?

