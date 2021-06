Pedro Pascal et Ewan McGregor ont découvert Star Wars ⋆ .

Ewan McGregor et Pedro Pascal ne sont pas étrangers au monde de Star Wars. Les deux jouent dans leur propre série pour Disney + (comme Obi-Wan Kenobi et le Mandalorien, respectivement), et tous deux sont fans de la série depuis longtemps. Donc, voir les deux acteurs se parler pour la série Actors On Actors de Variety était délicieux. C’était particulièrement agréable pour moi en tant que quelqu’un qui aime beaucoup Ewan McGregor et qui est connu pour être un grand fan de Pedro Pascal.

Pascal et McGregor ont discuté de la technologie innovante utilisée pour créer The Mandalorian qui est maintenant utilisé pour Obi-Wan Kenobi et à quel point c’était différent de l’expérience de McGregor sur les décors de Attack of the Clones et Revenge of the Sith.

“Je l’aime bien. C’est comme le début d’Hollywood. C’est presque comme quand ils avaient des décors à trois faces tous alignés, et un groupe de gars avec des caméras à remontage automatique, et vous alliez juste d’une scène à l’autre, d’un arrière-plan à l’autre. Eh bien, nous faisons un peu la même chose, sauf que l’arrière-plan change au lieu de la scène. Je suis excité à ce sujet parce que j’ai l’impression que tout est possible maintenant. Que vous pouvez inventer des choses, des intérieurs ou des extérieurs qui n’existent pas dans le monde réel, et nous mettre dans cet environnement. Et aussi, vous n’avez jamais à voler. Je veux dire, voyager a été formidable pendant les 30 premières années de ma carrière, mais maintenant je veux juste rester à la maison. Je veux juste conduire pour aller au travail et rentrer du travail en voiture. Je veux un vrai travail.

McGregor a ensuite parlé de Pascal dans The Mandalorian et a félicité la série pour l’avoir ramené dans son amour de Star Wars. J’ai une relation similaire avec la série. Bien que je sois fan de Star Wars depuis que je suis enfant, j’étais un peu épuisé par tous les combats avec la trilogie de la suite. Ce n’était pas si amusant pour moi de regarder tout le monde crier et se battre, et j’ai pensé que j’en aurais peut-être fini avec ça pendant un petit moment. Mais ensuite, ce petit bébé vert a pris toute ma vie et tout à coup mon personnage préféré était Din Djarin, et je ne pourrais pas vous dire comment je suis arrivé ici. Il est donc intéressant d’apprendre que McGregor est passé par une phase similaire. Je me demande si c’est une expérience partagée par de nombreux fans de Star Wars qui ont eu des scrupules à propos des films ultérieurs.

Pascal a félicité les créateurs de The Mandalorian Jon Favreau et Dave Filoni, parlant de leurs premières rencontres ensemble et de l’amour pour la franchise qu’ils ont tous les deux. “La première chose que j’ai remarquée lorsque j’ai commencé à rencontrer Jon Favreau et Dave Filoni, c’est qu’ils trouvaient un moyen de réaliser totalement leur amour de” Star Wars “, tout notre amour pour” Star Wars “. dans quelque chose, je me sentais tellement en sécurité. C’était tellement clair pour moi qu’ils savaient ce qu’ils faisaient, en commençant par avoir le cœur au bon endroit – et le faisant avec beaucoup d’amour.

Palscal a également partagé son amour de longue date pour la franchise.

« Je suis né en 1975 et mes parents ont immigré du Chili aux États-Unis quand j’étais bébé. Nous absorbions beaucoup de cinéma. Mon père, qui est médecin mais adore aller au cinéma, nous emmenait tout le temps. Et donc, cela a en quelque sorte dominé mon expérience d’enfance, “Star Wars” et “Indiana Jones” et “ET”, et tout ce truc de Spielberg et George Lucas. Quand je les ai rencontrés et que je suis entré dans une salle d’écrivains qui était des illustrations d’histoires mur à mur de la première saison, c’était vraiment surréaliste de voir des images aussi familières et de réaliser en quelque sorte que celles-ci étaient sorties de votre imagination . Ils connaissent l’impact que cela a eu sur nous tous, et ils trouvent un moyen – ou de nouveaux moyens, vraiment – d’en parler et de créer visuellement les choses que nous voyons lorsque nous fermons les yeux et y pensons. Ce qui est assez incroyable.

Ewan McGregor semblait avoir mes intérêts personnels à cœur. Il a commencé à poser des questions sur Grogu et comment The Mandalorian (et Pedro Pascal) ont réussi à le garder secret.

« C’est peut-être littéralement le tout premier secret que j’aie jamais gardé. Ne partagez rien de personnel avec moi ! Mais il y a tellement de sérieux autour des informations divulguées, et je trouve tout cela un peu trop. Je dis tout à ma famille, et je ne l’ai pas fait avec Grogu. Je ne savais même pas quel serait son nom avant la deuxième saison, mais je pouvais juste dire que cela allait avoir un tel impact. Quand j’ai vu l’image de cette chose et que j’ai commencé à lire les scripts et tout, je ne voulais en aucun cas compromettre cela. C’était facile de ne pas en parler parce que c’était comme, ‘Non, je veux que ça marche.’

Pascal a partagé l’histoire de son improvisation avec Grogu, un moment où Grogu se dirige vers le feu et Pascal (en personnage) lui dit de ne pas s’approcher trop près. Pourquoi c’est si spécial, c’est que Pascal a déclaré que l’opérateur à distance de Grogu avait répondu à son improvisation dans la scène et avait demandé à Grogu de le regarder avant de s’éloigner du feu. Le talent artistique et la coordination ici sont incroyables pour de nombreuses raisons, mais le fait que Pascal ait pu travailler avec la marionnette est génial – et McGregor a donc commencé à parler d’agir face à Yoda pendant La menace fantôme.

« Le premier film que j’ai fait, j’ai eu la chance de faire mes scènes avec la marionnette Yoda. Et c’était extraordinaire, parce que j’ai joué avec lui. Je ne pouvais pas croire que j’agissais avec Yoda. Il y a tellement de gens qui l’opèrent, et la scène est surélevée pour qu’ils soient sous le sol et nous marchions littéralement l’un à côté de l’autre – et il est vivant. Ensuite, chaque fois que George appelait coupé, Yoda mourrait, parce que tout le monde s’arrêtait. C’était en quelque sorte dérangeant à chaque fois que la fin de la scène arrivait. »

Ce que j’ai le plus aimé dans cette interview, c’est qu’elle montrait à quel point Pedro Pascal et Ewan McGregor ont une affection réelle et durable pour la franchise Star Wars. Lorsque McGregor a admis avoir enfin vu un Stormtrooper sur le tournage d’Obi-Wan Kenobi, il a exprimé son enthousiasme à ce sujet, ce à quoi Pascal a répondu par un “Est-ce que cela ne vous fait pas quelque chose?” parce que ces deux-là sont clairement des fans. Ils aiment ce monde et ont un attachement aux personnages qu’ils jouent. Devenir fan tout en le créant pour les autres ? Cela doit être quelque chose de spécial.

« J’avais l’impression d’avoir encore 6 ans ou quelque chose comme ça, parce que je suis si proche d’un et j’ai eu peur, tu vois ? Tellement fou. Puis j’ai demandé à quelqu’un : « Y avait-il des Stormtroopers dans mes films ? Parce que je ne pense pas avoir vu un Stormtrooper pour de vrai auparavant. Ils disaient : « Non, ce n’étaient pas des Stormtroopers ; ils étaient des clones. Et Jawas, j’ai eu une autre scène avec un petit Jawa.

L’interview a ensuite parlé du travail de McGregor à Halston et de leur lien entre eux via Mary Elizabeth Winstead, et toute la discussion vaut la peine d’être regardée. Mais ce moment où Obi-Wan Kenobi et Din Djarin viennent de découvrir Star Wars est incroyablement spécial pour moi.

