Pedro Pascal parle de la date de sortie de The Mandalorian 3 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

The Mandalorian, la série Star Wars avec Pedro Pascal, a conclu sa deuxième saison en laissant les fans sans voix avec ses nombreux rebondissements de scénario inattendus : L’apparition de Luke Skywalker, les adieux de Grogu, l’annonce d’une fiction centrée sur Boba Fett… Il y en avait tellement. des avenues ouvertes que beaucoup pensaient que la série était terminée pour laisser place à plusieurs spin-offs.

Cependant, il a déjà été confirmé que The Mandalorian aura une troisième saison, même si cela prendra un certain temps à arriver. Lors d’une rencontre organisée par Variety à laquelle ont participé Pascal et Ewan McGregor, qui incarnera Obi-Wan Kenobi dans une autre série de live-action Star Wars, l’acteur qui incarne Mando a indiqué que le tournage des nouveaux épisodes n’avait pas encore commencé.

« Nous n’avons pas tourné la troisième saison, donc confidentiellement… Je ne pense pas que j’aurais dû dire ça », dit Pascal, réalisant qu’il a révélé plus d’informations qu’il n’en a le droit. Selon les estimations faites par l’interprète, cela signifie qu’il n’y aura pas de troisième saison de The Mandalorian avant au moins 2022.

On sait peu au moment de la troisième saison de The Mandalorian au-delà du fait qu’elle viendra après The Boba Fett Book, qui ouvre en décembre prochain, et qu’elle ne mettra pas en vedette Gina Carano. L’actrice qui joue Cara Dune a été licenciée de Disney après ses publications controversées sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle comparait le fait d’être republié à cette époque aux États-Unis à être juive dans l’Allemagne nazie. Des messages controversés qui ont conduit à l’annulation du spin-off qui allait mettre en vedette Cara Dune, Rangers of the New Republic.

Au lieu de cela, les fans pourront profiter de plusieurs autres séries en développement au sein de l’univers Star Wars, en plus de celles déjà mentionnées, le Livre de Boba Fett ou Obi Wan, comme celles de personnages tels que Cassian Andor, Lando Calrissian ou Ashoka Tano qui arrivera bientôt sur le quai.

Source : Cependant