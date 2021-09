Pedro Pascal partage un nouveau regard sur le dernier d’entre nous de HBO qui pourrait être tout droit sorti du jeu vidéo

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

The Last of Us de Naughty Dog a pris d’assaut le monde du jeu vidéo lors de son lancement en 2013. Cela n’a donc pas été aussi surprenant lorsqu’il a été annoncé que HBO développait une émission en direct basée sur le jeu. Jusqu’à présent, la série a fait appel à des stars capables sous la forme de Pedro Pascal de The Mandalorian, de l’acteur de Game of Thrones Bella Ramsey et de l’ancien des Agents du SHIELD Gabriel Luna. La production aurait commencé en juillet et, depuis lors, les fans attendent probablement d’avoir un premier aperçu de la série. Eh bien, grâce à Pascal, nous avons un aperçu des personnages principaux Ellie et Joel, et la scène semble avoir été arrachée directement du jeu vidéo.