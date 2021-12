Pedro Plascencia, époux de Carmen Salinas : Qui est-il ?

. Carmen Salinas se souvient de son fils Pedro Plascencia 22 ans après sa mort.

L’actrice Carmen Salinas a épousé Pedro Plascencia Rámirez en 1956. Quelques mois après avoir commencé une relation, ils ont décidé de se marier. Elle n’a que 16 ans lorsqu’elle épouse le pianiste de renom, qui a travaillé pendant plus de 25 ans aux côtés de Juan Gabriel.

Le mariage a duré 12 ans. En 1979, ils décident de mettre fin à leur mariage. Mais avant de divorcer, le couple était sur le point de devenir parents à plusieurs reprises mais Salinas a subi cinq fausses couches. Jusqu’à ce que son fils, Pedrito Plascencia, arrive. Son fils aîné a suivi les traces de son père et est devenu un musicien populaire. Mais en 1994, Pedrito, à seulement 38 ans, est décédé d’un cancer du poumon. Le fils de Carmen est décédé sept mois après avoir été diagnostiqué.

Pedro Plascencia a eu deux enfants avec Carmen Salinas mais a perdu un nouveau-né

Jouer

VidéoVidéo liée à pedro plascencia, mari de carmen salinas: qui est-il?20-12-10T14: 11: 34-05: 00

Carmen Salinas a subi cinq fausses couches alors qu’elle menait des grossesses de plus de trois mois. « J’ai beaucoup pleuré », a-t-il déclaré dans une interview en 2011 avec Las Estrellas.

Le plus triste, c’est quand un de ses bébés est mort dès sa naissance. L’un de ses enfants a cessé d’exister dès sa naissance et son mari a dû l’emmener lorsqu’il l’a vue désespérée, rapporte El Comercio. « Mon bébé de sept mois est mort, ici je l’avais dans mes mains vivant, dans ma maison. J’ai coupé son cordon ombilical et lui ai dit « apportez-moi des bouillottes », mais ce que je ne savais pas, c’est que je devais retirer les mucosités et je l’ai vu mourir. Quand mon mari est arrivé et m’a vu porter mon bébé mort, il l’a pris de mes mains, nous l’avons observé et le lendemain il l’a enterré au panthéon de Dolores », a déclaré Salinas à Telemundo.

Pedro Plascencia Rámirez est décédé en 2016

Avec une profonde tristesse, il vous a communiqué que Pedro Plascencia Ramírez. Le père de mes enfants repose déjà dans une paix sainte. – Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 2 novembre 2016

Carmen Salinas a annoncé via ses réseaux sociaux que son ex-mari Pedro Plascencia Rámirez était décédé en novembre 2016. « Son fils, mon Pedrito, et tous les deux accompagnant Juan Gabriel pour chanter aux anges, repose en paix Pedro Plascencia Ramírez ».

« C’était un super père pour mes enfants, lui et moi avons emprunté des chemins différents dans les années 60, mais nous continuons à entretenir une grande amitié, malheureusement il était en avance sur nous. Nous laissons dans le deuil ma fille María Eugenia Plascencia Salinas et ses enfants Juan Pablo, Valentina et Aarón Plascencia Medina et sa femme Imelda ».

Il convient de mentionner que le père et le fils sont morts d’un cancer. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette maladie fait des ravages dans des milliers de familles, sans parler de la mienne avec mon fils Pedro et maintenant avec son père, c’est pourquoi nous devons prendre soin de nous, passer des contrôles médicaux réguliers . »

Pedro Plascencia Rámirez est né en 1931

Jouer

PEDRO PLASCENCIA2010-07-30T05: 23: 18Z

Pedro Plascencia est né à Guadalajara, Jalisco, le 17 septembre 1931. Depuis son enfance, il s’intéresse beaucoup à la musique et est devenu un pianiste renommé au Mexique. A tel point que Juan Gabriel l’a appelé à faire partie de son groupe musical. Et ils ont travaillé ensemble pendant 25 ans.